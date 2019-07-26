Все самовыдвиженцы сняты с избирательной гонки за мандат депутата горсовета

Как следует из информации муниципальной избирательной комиссии, всем самовыдвиженцам в горсовет по округу №12 отказано в регистрации. Всего без партийной поддержки занять место депутата, освободившееся после смерти Дмитрия Прибаловца, изначально изъявили желание четверо человек: пенсионер Александр Шевченко, безработный Сергей Щеглов, директор ООО «РегионСибМонтаж» Вадим Петров, эксперт госнадзора по техсостоянию самоходных машин Игорь Березовский. В «отказники» попал и один партийный теперь уже экс-кандидат — временно неработающий Дмитрий Ишунов, выдвинутый региональным отделением «Партии роста».

Как пояснили в комментарии редакции в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Калининского района, причиной отказа всем упомянутым кандидатам в регистрации стало несоответствие данных, содержащихся в подписных листах. В основном, неправильно указывали фамилии, имена, отчества и адреса избирателей.

— У двоих кандидатов еще и подписные листы неустановленного образца, — сообщает собеседник издания в ТИКе. — Мы недействительными признаем подписи, в которых не совпали данные подписавшихся. В основном, адреса не совпадают, а есть и неправильно написанные ФИО.

По информации избирательной комиссии, у одного из кандидатов выявлено 10% несовпадений, у другого — 20%, еще у двоих — по 40%. Один кандидат, уведомив избирком о своем участии в выборах, своевременно не подал необходимые документы.

Первый отказ в регистрации получил и выдвиженец на пост мэра — глава КФХ Алексей Южанин (выдвинут от «Партии социальной справедливости»). Кандидат готов начать голодовку и обжаловать решение избиркома в суде. Об этом он сообщил в видеообращении в социальной сети.

— Избирательная комиссия по беспределу снимает меня с этих выборов по причине того, что у меня в партийном протоколе не хватает сведений о дате моего рождения, — говорит Южанин. — Если это действительно так, то, по закону, комиссия должна была меня об этом оповестить, чтобы я своевременно исправил недочеты.

Официально отказано будет и самовыдвиженцу Анатолию Бабаеву. В графе о дате подачи документов напротив его фамилии стоит прочерк.

Еще двое самовыдвиженцев — координатор штаба Навального Сергей Бойко и управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер — пока находятся «в подвешенном состоянии». Как сообщает Бойко, он уже собрал необходимое количество подписей избирателей.

— 5.5% ошибок. Ниже допустимого порога. Должны зарегистрировать, — пишет кандидат на своей странице в соцсети.

Напомним, что выборы депутата горсовета по округу №12 и выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования — 8 сентября. В настоящее время в качестве кандидатов в депутаты горсовета официально зарегистрированы директор ООО «Академ — развитие» Игорь Рытиков («Родина»), помощник депутата Заксобрания Алексей Манохин (КПРФ), пенсионер Владислав Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады гиганта» Павел Чернышев («Единая Россия») и помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова.

Из кандидатов на пост мэра Новосибирска свидетельства о регистрации получили депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз»), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела») и предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»).

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