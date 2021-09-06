Суд вынес решение по делу о кражах крышек люков в Новосибирске

Пока в городе продолжает расти число опасных инцидентов: за 8 месяцев 2021 года с тепловых камер украдено 357 чугунных крышек — это уже на 27 больше, чем за весь прошлый год.

27 августа суд вынес первое в этом году в Новосибирске решение по уголовному делу о краже чугунных крышек люков. Подсудимыми стали два жителя поселка Коченево Новосибирской области. Каждый из них получил по полтора года условно с испытательным сроком в 1 год. Также они обязаны возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Теплокамеры в Новосибирске по-прежнему часто остаются незакрытыми и опасными для горожан, это связано с растущим количеством краж. Так, с начала 2021 года украдено 357 чугунных крышек и 11 опорных чугунных колец — всё вместе на сумму более 2 млн рублей.

Кражи нередко совершаются вблизи школ, поэтому проблема вызвала общественный резонанс. К обсуждению того, как снизить риски для детей, подключилась родительская общественная организация и детский омбудсмен региона.

Дополнительные закупки конструкций люков не помогли решить проблему. Сотрудники компании своими силами начали производить бетонные крышки люков как временный вариант до покупки новых комплектующих для теплокамер.

С начала этого года Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) направил 195 заявлений в полицию, сотрудники МВД возбудили 130 уголовных дел. Случаев, когда выявили причастных к кражам и довели дело до суда, пока мало.

Однако дело жителей Коченево — не единственное, когда удалось установить злоумышленников. В частности, в производстве следственного управления МВД России по Новосибирску находится уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, которого по горячим следам задержали сотрудники полиции. Чтобы загладить вину, на днях он приобрел чугунные люки и передал их на участок теплосетей СГК.