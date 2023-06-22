В Новосибирске созданы антикальциевые протезы для детей с врождённым пороком сердца

На базе клиники Мешалкина идёт работа над внедрением в естественную среду антикальциевых кондуитов (протезов), разработанных для детей с врождённым пороком сердца. Об этом сотрудники института рассказали в ходе пресс-тура.

— Кондуит выглядит страшно, но, на самом деле, работает хорошо, — говорит директор Института экспериментальной биологии и медицины НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, доктор медицинских наук Ирина Журавлева. — Это полный аналог импортной продукции. В рамках гранта РНФ — разрабатывается детский транскотетерный лёгочный кондуит. Планируем, что со временем он будет замещать собственные ткани пациента. Самое главное здесь — каркас. Он должен быть удобен в работе, хорошо вставляться в систему доставки, хорошо выходить, нигде не цепляться.

Напомним, что работы по созданию детских антикальциевых кондуитов учёные НМИЦ им Мешалкина анонсировали ещё несколько лет назад, отмечая, что они более дешевы, чем зарубежные аналоги. Кроме того, протезы позволяют увеличить интервал между операциями по внедрению у детей.

— Идея проекта в том, чтобы кальций не накапливался, и мы, тем самым, увеличили промежуток времени между операциями по замене протеза, — говорит научный сотрудник научно-исследовательского отдела новых хирургических технологий, врач-сердечно-сосудистый хирург Наталия Ничай. — Это улучшит работу сердца, развитие ребёнка. Так как каждая последующая операция увеличивает риски, то уменьшая их количество и увеличивая интервал, риски снижаем. Мы поставили задачу — разработать протез клапана-кондуита для лёгочной артерии, который в идеале не накапливал бы кальций совсем, либо накапливал минимально.

В текущей стадии исследований, по словам Наталии Ничай, кондуит помещён в среду, максимально приближенную к естественной.

— Сейчас основной этап нашего научного проекта – использование разработанных нами кондуитов с антикальциевой защитой в той среде, где планируется работа этого протеза, — сообщают в НМИЦ. — То есть, мы имплантируем протезы в лёгочную артерию, и он работает в условиях, приближенных к реальным, соприкасаясь с кровью, иммунной защитой.

Ранее реакция сообщала о новом проекте НМИЦ им. Мешалкина в части протезирования аорты.