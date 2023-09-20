В Новосибирской области не планируется вводить масочный режим

В Новосибирской области регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, преимущественно среди детей школьного возраста и взрослых. Об этом сообщает Роспотребнадзор Новосибирской области.

Однако о введении масочного режима в сообщении нет ни слова.

Отмечается, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Напомним, что новая волна коронавирусной инфекции может прийти в Новосибирскую область. Волну можно ожидать через 2 — 4 недели.

Пока маски рекомендовали носить только сотрудникам больниц и медучреждений. Новосибирцы с 19 сентября заметили, что врачи, ведущие прием, и фельдшеры скорой помощи общаются с пациентами в средствах индивидуальной защиты.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в период с 28 августа по 3 сентября в России показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%. Число госпитализаций также увеличилось – на 13,2%. Отмечается, что увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.

Ранее редакция сообщала о том, что российские ученые создали уникальный в своем роде антисептик.