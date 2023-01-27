Роспотребнадзор попросил россиян не чистить кастрюли корвалолом

В сети завирусилась информация о том, что корвалол в состоянии отлично очищать кастрюли от нагара, передает РИА Новости.

— Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно, — предупредила начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева с агентством.

По словам Раевой, опасность может представлять любое использование продукции не по назначению, в т. ч. и лекарственных препаратов. Ведь их вероятное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды никогда не исследовалось и может быть различным, в зависимости от обрабатываемого материала.

Ранее редакция сообщала, что роспотребнадзору пришлось предупредить об опасности употребления «кротовухи».

Фото: pexels.com — Wallace Chuck