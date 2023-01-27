Владельцы RAGU запустили гастробар «с заботой о девушках»

— Мистическим образом мы умудрились за две недели открыть новое заведение — Gastrobar GG. Просто 1 декабря Анатолий Кречмер, директор RAGU, позвал меня «поговорить» про проект, а 17 декабря уже было техническое открытие… Сама в шоке, но это реально произошло, и проект вкусный и крутой, — сообщила на своей странице «ВКонтакте» бизнес-консультант и психолог Елена Актуганова. — Мы открывали проект со слоганом «Такой, как ты хочешь», с идеей про то, что это будет лучшее место для пре-пати в Новосибирске. И у нас получилось!

Техническое открытие гастробара состоялось в середине декабря, а официальное пройдет в этот уикенд — коктейльная вечеринка.

Гастробар расположен на девятом этаже ТЦ «Бутон», где ранее размещался проект RAGU. Сейчас, по словам Елены Актугановой, владельцы RAGU оставили за этим рестораном только восьмой этаж, а на девятом решили провести реконцепт и запустить новый проект.

— Я уже много лет занимаюсь ресторанным консалтингом, в моем портфеле — более 70 открытых предприятий, в том числе RAGU. В декабре прошлого года владельцы проекта предложили мне вновь с ними посотрудничать, — пояснила Елена Актуганова корреспонденту Infopro54. — Интерьер нашего гастробара, подбор меню, стиль работы персонала больше рассчитаны на женщин. Сотрудников мы также обучаем специфике работы с женской аудиторией, поэтому в соцсетях нас уже начали называть «гастробар для девушек». На самом деле у нас много посетителей-мужчин, которые ценят хорошую кухню и приятные виды, открывающиеся с девятого этажа.

Кухню GG Gastrobar собеседница редакции охарактеризовала, как «паназия под прикрытием». В блюдах соединяются локальные сибирские продукты и азиатские мотивы.

— Наш шеф-повар Павел Касьянов изумительно играет со вкусовыми ингредиентами специй, соусов. У команды барменов-продюсеров под руководством Евгения Магрычева получаются отличные коктейли. Гости это уже оценили, — говорит Елена Актуганова.

По ее словам, площадка GG Gastrobar идеально подходит как для гастроужинов и коктейльных вечеринок, так и для мастер-классов, тренингов и совместных коллабораций с брендами креативных индустрий Сибири и «разных женских штучек».

Напомним, проект RAGU появился в Новосибирске в 2013 году, сейчас учредителем ресторана является Марина Гладких.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске подвели итоги новогоднего гастрономического фестиваля «Лучшее блюдо Сибири».