Рекламодателям

Весной в Новосибирской области начнется «подчищающая» вакцинация от кори

  • 30/01/2023, 15:28
Автор:
вакцинация от кори
Сибиряки, которые не были привиты ни разу, будут вакцинированы в принудительном порядке.

Массовая вакцинация от кори начнётся в регионе весной и продлится до 31 декабря 2023 года. Сибиряки, которые не были привиты ни разу, будут вакцинированы в принудительном порядке, сообщил во время оперативного совещания в правительстве глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По словам Александра Щербатова, такое решение принял главный санврач страны. Вследствие чего теперь проводятся мероприятия по подчищающей вакцинации людей от кори. Именно поэтому прививки сделают всем, у кого её до сих пор нет.

Следует отметить, что это коснётся не только местного населения, но и трудовых мигрантов.

Напомним, что студентов НГУЭУ с 30 по 31 января перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори, однако сроки не окончательные и их могут продлить.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выявлены несколько случаев микса инфекций.

Фото: pixabay.com — Tumisu

321

Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : медицина корь здоровье вакцинация от кори


Спецоперация на Украине

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов отправился в зону спецоперации
30/01/23 10:27
Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
Евгений Лебедев уехал в зону спецоперации

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета

Взаимодействовать с избирателями будут помощники депутата.
Читать статью >>
Сергей Миронов об отмене выборов мэра Новосибирска

Отмену выборов мэра Новосибирска начали комментировать на федеральном уровне

С официальным заявлением выступил глава думской фракции справороссов.
Читать статью >>
уборка снега

Область перебросит уборочную технику на Новосибирск

Даже в ущерб федеральным и региональным дорогам.
Читать статью >>
задолженность предпринимателям по контрактам

Благодаря прокурорам в Сибири предпринимателям выплатили более 3,5 млрд. рублей по контрактам

В Новосибирской области только у Минздрава в 2022 году прокуроры насчитали задолженность по190 контрактам.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

АвтоВАЗ выпускает легковые автомобили только трех цветов из-за дефицита краски

30/01/2023, 16:08

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета

30/01/2023, 16:03

Отмену выборов мэра Новосибирска начали комментировать на федеральном уровне

30/01/2023, 15:23

Область перебросит уборочную технику на Новосибирск

30/01/2023, 13:14
Популярное

Cоветы по безопасному шопингу в «киберпонедельник»

30/01/2023, 12:59

В 15 российских регионах выросла средняя премия по ОСАГО

28/01/2023, 11:00

Финансовый гороскоп на февраль 2023 года для каждого знака зодиака

27/01/2023, 16:29
Новости компаний

ВТБ: закон о расширении деятельности НПФ приведет к росту пенсионного рынка

30/01/2023, 11:30

Банк Уралсиб запустил расчеты в турецких лирах

30/01/2023, 10:56

Получите гарантию на бланке по форме бенефициара

27/01/2023, 18:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска