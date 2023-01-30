Весной в Новосибирской области начнется «подчищающая» вакцинация от кори

Массовая вакцинация от кори начнётся в регионе весной и продлится до 31 декабря 2023 года. Сибиряки, которые не были привиты ни разу, будут вакцинированы в принудительном порядке, сообщил во время оперативного совещания в правительстве глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По словам Александра Щербатова, такое решение принял главный санврач страны. Вследствие чего теперь проводятся мероприятия по подчищающей вакцинации людей от кори. Именно поэтому прививки сделают всем, у кого её до сих пор нет.

Следует отметить, что это коснётся не только местного населения, но и трудовых мигрантов.

Напомним, что студентов НГУЭУ с 30 по 31 января перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори, однако сроки не окончательные и их могут продлить.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выявлены несколько случаев микса инфекций.

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