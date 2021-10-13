За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

— Мы считаем, что за счет введения дополнительных мер до установленного срока — с 12 октября по 21 ноября — должны провакцинироваться 275 тысяч жителей региона. Определили, исходя из этих темпов, запасы вакцины и нагрузку на организации здравоохранения, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона добавил, что при массовом и ажиотажном спросе на вакцинацию, возможно, могут возникнуть какие-то ограничения по вакцине ГНЦ ВБ «Вектор», но вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в регионе достаточно, даже если спрос на них вырастет в 10-20 раз.

— Несмотря на то, что мы уже два месяца реализуем дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, что с начала года идет обязательное тестирование жителей с признаками ОРВИ, детских и школьных коллективов, где выявлен хотя бы один заболевший, мы наблюдаем рост показателей по заболеваемости, — отметил Травников. — Прирост по внебольничным пневмониям небольшой, ситуация по ОРВИ достаточно стабильная. Но нас напрягает стремительное развитие четвертой волны пандемии в субъектах европейской части России. Наше предположение — волна идет с запада, и мы должны готовиться к ней, принимать дополнительные меры по предотвращению серьезного распространения инфекции. Имеющиеся запасы вакцин позволят нам увеличить темпы вакцинации кратно и ускорить формирование коллективного иммунитета. Пока темпы вакцинации в регионе ниже, чем хотелось бы.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача Новосибирской области первый компонент вакцины граждане, попадающие под обязательную вакцинацию, должны поставить до 21 ноября, а второй — до 21 декабря. То есть на обязательную вакцинацию отведены около 70 дней. Чтобы к ее завершению полный курс прошли 275 тысяч человек, в сутки в регионе должны до 21 ноября, то есть за 40 дней, привиться первым компонентом около 7 тысяч человек. В сентябре на пресс-конференции представители областного Минздрава говорили о том, что в регионе в день прививаются около 2 тысяч человек. И такими темпами область сможет вакцинировать 60% взрослого населения (то есть сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу) к сентябрю 2022 года.

Тех, кто без подтвержденного медотвода откажется проходить вакцинацию, работодатели будут обязаны отстранить от работы. Более четко ответственность госструктур и бизнеса в рамках обязательной вакцинации и меры воздействия будут названы в ближайшее время.

Кстати, сроки школьных каникул в Новосибирской области, несмотря на ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, пока не увеличиваются. Но, по словам губернатора, регион готовится к тому, что такая необходимость может возникнуть, наблюдая за тем, как развивается ситуация в других регионах.

По данным оперативного штаба, на утро 12 октября в регионе зарегистрирован 65651 случай коронавируса (+178 за сутки), в том числе у 5770 детей. 51631 пациент полностью выздоровел (+129 за сутки). Скончались 13 пациентов: мужчины в возрасте 55, 58, 64, 67, 70, 72, 74 лет и женщины в возрасте 43, 54, 73, 77, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3140 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2483 пациента, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 292 человека. На ИВЛ — 38 пациентов. Всего в Новосибирской области сделаны 2591229 тестов на коронавирус.