Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила работы детских учреждений

Новый СанПиН работы детских учреждений от Роспотребнадзора не устраивает отраслевое сообщество, сообщает Единый Ресстр Застройщиков (ЕРЗ). Об этом представители сразу нескольких экспертных организаций заявили в совместном письме на имя вице-премьеров Марата Хуснуллина, Татьяны Голиковой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Авторы письма, представляющие НОСТРОЙ, НОЗА, Ассоциацию некоммерческих образовательных организаций регионов РФ, Клуб инвесторов Москвы и Ассоциацию инвесторов Москвы, указывают на то, что проект СанПиН 2.4.2, подготовленный Роспотребнадзором, содержит по их мнению:
По мнению авторов письма, утверждение вышеуказанного проекта в качестве санитарно-эпидемиологических правил может вызвать следующие отрицательные последствия:
Представители экспертного сообщества рассчитывают, что их предложения будут учтены при доработке СП.
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