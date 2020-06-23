Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила работы детских учреждений

Новый СанПиН работы детских учреждений от Роспотребнадзора не устраивает отраслевое сообщество, сообщает Единый Ресстр Застройщиков (ЕРЗ). Об этом представители сразу нескольких экспертных организаций заявили в совместном письме на имя вице-премьеров Марата Хуснуллина, Татьяны Голиковой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Авторы письма, представляющие НОСТРОЙ, НОЗА, Ассоциацию некоммерческих образовательных организаций регионов РФ, Клуб инвесторов Москвы и Ассоциацию инвесторов Москвы, указывают на то, что проект СанПиН 2.4.2, подготовленный Роспотребнадзором, содержит по их мнению:

избыточные требования к территориям образовательных организаций;

дополнительные и зачастую устаревшие требования к безопасности, влекущие за собой необоснованные затраты;

избыточные требования к инсоляции, размещению помещений образовательных учреждений;

устаревшие требования к технологическому и инженерному оборудованию, мебели и электронным средствам обучения.

По мнению авторов письма, утверждение вышеуказанного проекта в качестве санитарно-эпидемиологических правил может вызвать следующие отрицательные последствия:

формальные претензии со стороны получателей образовательных услуг и контролирующих органов;

невозможность использования типовых проектов зданий социальной инфраструктуры;

остановку реализуемых проектов образовательного назначения;

закрытие большого количества действующих образовательных организаций.

Представители экспертного сообщества рассчитывают, что их предложения будут учтены при доработке СП.

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