Перевозчиков простимулируют к обновлению автопарка

— В связи с сокращением активности перевозчиков, в частности муниципальных предприятий по приобретению новых автобусов, постановлением правительства области от 26 мая 2020 года предусмотрено увеличение субсидии областного бюджета с 30 до 50% на возмещение расходов по приобретению автобусов на маршруты в границах муниципальных районов и на межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, — сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. — Кроме того, введена новая мера поддержки перевозчиков: возмещение 30% от стоимости автобуса для работы на межмуниципальных маршрутах внутри областных маршрутов с предоставлением льготного проезда.

Чиновник уточнил, что падение интереса перевозчиков к обновлению автопарка было связано с недостатком средств для софинансирования этой программы.

По данным минтранса, сейчас в регионе осуществляется перевозка пассажиров на 153 межмуниципальных маршрутах, в том числе 57 межмуниципальных маршрутах внутриобластного сообщения — 201 автобус и 96 пригородного сообщения — 655 автобусов. Летом запускается 32 пригородных сезонных маршрута, где задействовано 82 автобуса.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos