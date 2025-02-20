Роспотребнадзор рекомендовал новосибирцам привиться от клеща в феврале

В преддверии теплого сезона жители Новосибирска могут бесплатно сделать прививку от энцефалитных клещей в поликлинике по месту жительства. По данным Роспотребнадзора по Новосибирской области, наиболее подходящее время для вакцинации — февраль-март.

— Курс вакцинации включает две прививки. Вторую инъекцию делают через 1–7 месяцев после первой — это зависит от схемы, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор обратил внимание, что завершить вакцинацию следует не менее чем за две недели до того, как выезда на природу в сезон активности клещей. Ревакцинацию рекомендуется проводить через год после первичной прививки, а затем повторять её каждые три года.

Напомним, что число укусов клещей в 2024 году снизилось по сравнению с прошлым годом на 20% — с 17 до 14 тысяч случаев.

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