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Почти 90 млн рублей потратили новосибирцы на заказы за рубежом

  • 20/02/2025, 09:30
Почти 90 млн рублей потратили новосибирцы на заказы за рубежом
Самыми популярными покупками стали электроника и обувь

В 2024 году новосибирцы потратили на заказов товаров за рубежом 88,6 млн. рублей. Этот показатель на 22,3% больше, чем годом ранее (72,4 млн. руб.). При столь значительном увеличении числа покупок, средний чек за аналогичный период снизился на 19,4%, составив 21571 рубля. Такими данными поделились аналитики сервиса по выкупу и доставке импортных товаров CDEK.Shopping.

Специалисты отметили, что максимальный средний чек в Новосибирске был зафиксирован в ноябре 2024 года — 24788 рублей, а минимальный в апреле прошлого года — 18367 рублей.

Интересно, что чаще всего товары из-за рубежа заказывали мужчины (64% от общего числа покупателей). А самыми активными покупателями оказались горожане в возрасте от 23 до 34 лет (30%). При этом каждому пятому было от 35 до 44 лет. Гораздо реже совершали покупки на платформе 45-54-летние, а также молодежь от 18 до 24 лет (по 18% от общего числа заказов). И только 4% пользователей платформы составили подростки младше 18 лет.

Самой востребованной зарубежной продукцией в Новосибирске остается электроника, на которую пришлось около 45,5% от общего объема заказов. Хотя по сравнению с прошлым годом доля заказов в этой категории снизилась на 10, 3%.

На втором месте оказалась обувь, составившая пятую часть заказов. Третью позицию заняла одежда, на которую пришлось 10% заказов из-за рубежа. Еще 6% горожан заказывали парфюмерию. Отметим, что в прошлом году на этой позиции была бытовая техника.

— Чаще всего в 2024 году новосибирские клиенты сервиса заказывали товары от Nike — 14,1% от всех заказов за этот период пришлись на продукцию этого бренда. Второй по популярности стала марка New Balance с показателем 11,3%. Третьим лидером стала продукция от Apple — её можно было встретить в 9,2% всех заказов. Также спрос наблюдался на такие бренды, как Adidas и Uniqlo — их товары приобретали в 7,4% и 3,5% случаях соответственно, — дополнили аналитики.

Самым же востребованным в прошлом году стал iPhone 15. Чаще всего новосибирцы приобретали модель iPhone 15 (2 SIM) на 128 ГБ в расцветке Black. Второе место по популярности занял другой продукт компании — монитор Apple Studio. Тройку замыкает игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro.

Напомним, по данным Сибирского таможенного управления, в 2024 году в импорте резко выросла доля холодильников, телевизоров и стиральных машин.

Ранее редакция сообщала о том, что самыми популярными товарами на онлайн-распродажах в Новосибирске стали одежда и обувь. Средний бюджет покупки составил 22 125 рублей.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : популярные товары


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