Роспотребнадзор: школа уйдет на карантин, если заболели более 20% детей

Классы или школы должны уходить на карантин, если гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией суммарно заболели 20% детей и более, рассказали в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

— В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, — цитирует сообщение ведомства агентство РИА «Новости».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области начали прививать от гриппа.