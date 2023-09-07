В Новосибирской области начали прививать от гриппа

Наступила осень, а значит, не за горами сезонный подъем заболеваемости гриппом.

Заболевание характеризуется внезапным появлением высокой температуры, кашлем (обычно сухим), головной болью, мышечными болями и болями в суставах, а также тяжелым недомоганием и болью в горле и насморком.

Грипп очень заразен и имеет наибольшее число осложнений.

Вакцинация от гриппа — наиболее эффективный способ профилактики. Вот уже более 60 лет имеются и используются безопасные и эффективные вакцины. По данным регионального Минздрава, в Новосибирскую область уже поступило 571 780 доз вакцин российского производства для взрослых и детей. Они содержат все актуальные штаммы гриппа для нынешнего эпидемического сезона. В этом году в области планируется привить около 1 млн 700 сибиряков (не менее 60%).

Эффективность противогриппозной вакцины зависит от того, насколько циркулирующие вирусы совпадают с вирусами, содержащимися в вакцине. Из-за постоянно изменяющейся природы вирусов гриппа ВОЗ осуществляет непрерывный мониторинг за вирусами гриппа, циркулирующими среди людей, и дважды в год обновляет состав противогриппозных вакцин.

Врач-терапевт, пульмонолог клиники «Эксперт» Екатерина Литасова напомнила, что прививки от гриппа или специфическая профилактика вируса гриппа проводятся до начала эпидемического сезона.

— Вакцинируют лиц, не имеющих противопоказания, особое внимание уделяют лицам старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, часто болеющих, имеющих большое число контактов по роду деятельности (сфера обслуживания, учебные заведения, транспорт, медицинские учреждения), военнослужащих, — подчеркнула она.

Врач-онколог, главный врач Клиники «Эксперт» Михаил Пимкин добавил, что онкологическое заболевание не является противопоказанием для прививки от гриппа. Все зависит от того, в какой момент лечения пациент находится.

Вакцина защищает не от заболевания гриппом, а от возможных осложнений, которые, зачастую, оказываются очень тяжёлыми и даже смертельными. Екатерина Литвинова говорит о том, что именно поэтому людям из группы риска следует безотлагательно привиться до сезонного подъёма заболеваемости.

По словам эксперта, вакцины против гриппа легко переносятся. Вакцинация противопоказана при остром состоянии (в т.ч. при ОРВИ), обострении хронических заболеваний, аллергии на куриный белок или при неблагоприятных реакциях при предыдущей вакцинации.

Однако, как и у любого медицинского препарата, у вакцин против гриппа есть побочные эффекты. Среди них: аллергические реакции, головная боль, утомляемость, невралгия, повышение температуры, недомогание, местные реакции (болезненность, отек, покраснение, уплотнение) и прочие, указанные в инструкции к каждому препарату. Самое серьезное последствие ― анафилактический шок. Он требует немедленных реанимационных действий.

Иммунитет от гриппа формируется в течение 2-4 недель и сохраняется в течение 1 года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно.

В Новосибирской области прививочная кампания против гриппа уже началась. Вакцина распределена во все государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию. На сегодняшний день привито более 45,1 тыс. человек, в том числе почти 5,8 тысяч детей.

Помимо вакцинации, существуют неспецифические методы профилактики гриппа:

мыть руки или обрабатывать их антисептиками;

не трогать грязными руками лицо, особенно глаза, нос или рот,

оставаться дома, в случае появления первых симптомов острой респираторной инфекции во избежание распространения заболевания среди окружающих,

использовать маски в общественных местах.

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