В топ лучших российских городов для бизнеса вошел Новосибирск

Forbes в шестой раз представил рейтинг 30 лучших городов для бизнеса. Он выходит после долгого перерыва: последний такой рейтинг, пятый по счету, выходил десять лет назад, в 2013 году. Тогда лучшим российским городом для ведения бизнеса стал Калининград, напомнило издание.

— Для лонг-листа мы отобрали 90 городов с наибольшим числом жителей, субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и отношением средней заработной платы к прожиточному минимуму. Далее сравнили их по шести метрикам (внутри каждой несколько параметров). Наибольший вес, 50%, у метрики «Малый и средний бизнес», поскольку его наличие в городе, по сути, указывает, что там есть подходящая среда для предпринимательской деятельности. Также учитывались «Демография и жилье» (вес 13%), «Доходы» (13%), «Кадры» (8%), «Инвестиции и инфраструктура» (8%) и «Качество жизни» (8%). При подсчетах были использованы данные и опросы АСИ, РСПП, ТПП, «Деловой России», «Опоры России», порталов «Платформа ОФД», HeadНunter и Индекса качества городской среды», — рассказали методику составления рейтинга в Forbes.

Судя по результатам рейтинга, Новосибирск попал в топ-30 лучших городов для ведения бизнеса, где оказался на 9 месте и получил итоговый балл 56.

Аналитики издания напоминают, что в 2002 году Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев запустили в Новосибирске интернет-магазин «КорзИна.ру» и службу доставки «Экспресс-курьер» (СДЭК), которая вскоре стала их основным бизнесом. Сейчас у СДЭК почти 3800 точек по России, почти все из которых развиваются по франшизе.

Напомним, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Новосибирской области — 2023 году регион вошел в группу из 6 субъектов федерации, занявших 13 место.

Из сибирских городов в рейтинг также попал Иркутск: 10 место, 55,9 баллов. Среди самых известных компаний города Forbes называет Иркутскую ГЭС — это первая из четырех введенных в строй ступеней Ангарского каскада гидроэлектростанций. Первые три ГЭС управляются группой En+, основанной Олегом Дерипаской (№54, $2,5 млрд), нижняя — Богучанская ГЭС — «Русгидро». Самый известный предприниматель — Николай Буйнов.

— Прежде чем во второй половине 1990-х вложиться в нефтедобычу миллиардер Николай Буйнов (№ 66, $1,9 млрд) вместе с отцом поставлял горюче-смазочные материалы «Алросе» и сибирским золотодобытчикам. Иркутская нефтяная компания, в которой Буйнову принадлежит 67,5% не только добывает и продает углеводороды, но и строит завод полимеров в городе Усть-Кут, — пишет издание.

У бизнесменов большие проблемы с подключением газа и электричества в Новосибирске Аналитики Forbes обратили внимание на то, что объем отгруженных товаров крупными и средними предприятиями Барнаула за два года, с 2020 по 2022-й, вырос на 45% — до 157,4 млрд рублей. В среднем 34 190 рублей частных инвестиций в основной капитал пришлось на одного жителя в 2020-2022 годах. Самый известный предприниматель — Александр Ракшин, мастер спорта по лыжным гонкам и основатель крупнейшей в Сибири торговой сети «Мария-Ра». На 1 сентября 2023 года сеть насчитывала 1297 магазинов в 269 населенных пунктах. Александру Ракшину, его жене, сыну и дочери принадлежат по 25% компании. Выручка ООО «Розница К-1», основного юридического лица группы, в 2022 году составила почти 118 млрд рублей..

Кемерово на 23 месте, 52,8 балла. В декабре 2022 года в городе открылся крупнейший в Сибири спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» площадью 54 000 кв. м., в котором находятся 24 площадки для разных видов спорта — от плавания до альпинизма.

Самый известный предприниматель — Дмитрий Николаев, владелец угольного холдинга «Стройсервис», одного из крупнейших российских производителей угля высоколиквидных коксующихся марок. Компания была основана в 1994 году и первоначально занималась торговлей металлами и трубами, затем начала скупать угольные предприятия. В 2022 году «Стройсервис» добыл 17,7 млн т угля, выручка — 228,8 млрд рублей, чистая прибыль — 24 млрд рублей.

Красноярск на 25 месте, 52,7 балла. По числу жителей и доходам бюджета занимает второе место среди городов Сибири после Новосибирска. Уровень безработицы в 2022 году — 0,47%. Самый известный предприниматель — Сергей Неделин, совладелец холдинга «Командор», который управляет более чем 390 магазинами в 79 населенных пунктах Сибири (супермаркеты «Командор», гипермаркеты «Аллея» и дискаунтеры «Хороший»). Выручка головной компании — ООО «ТС «Командор» — составила 68,8 млрд рублей в 2022-м. Также Неделин — совладелец оптового торговца зерном «Красноярск Зерно» с выручкой почти 8 млрд рублей.

Возглавляет топ-30 Краснодар — 64,6 балла.

В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-10 рейтинга самых высоких цен на подключение к сетям.