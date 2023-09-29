СГК может заключить новую концессию в Новосибирске

В Новосибирске создана рабочая группа для определения условий нового концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципалитета, на иных условиях, чем предложено ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Постановление об этом размещено в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

В состав рабочей группы вошли представители департамента инвестиций, департамента энергетики и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», депутаты Горсовета, управления по земельным ресурсам и управления экономической экспертизы мэрии города Новосибирска. Руководителем назначен начальник департамента инвестиций Виталий Витухин.

Согласно документу, рабочей группе предстоит до 6 октября 2023 провести переговоры с ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания») в форме совместных совещаний, в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования.

По результатам переговоров теплосетевая компания должна до 13 октября представить в мэрию на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с внесенными изменениями.

— В случае несогласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями подготовить проект постановления мэрии о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, — говорится в документе.

Напомним, директор теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске Максим Рябенко на пресс-конференции недавно сообщил о том, что компания в начале 2024 года планирует заключить концессию с мэрией Новосибирска для перевода части городских котельных на газ. По его словам, на сегодняшний день из 23 котельных на газе работают только 10. Перспектива перевода остальных котельных с угля на газ зависит от того, будет ли заключено концессионное соглашение.

В феврале 2023 года мэрия Новосибирска заключила концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией ООО «НТСК» на 4,9 млрд рублей. Оно рассчитано на 10 лет. По соглашению, концессионер приобретает права владения и пользования муниципальным имуществом на период концессии для производства и передачи тепловой энергии.

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