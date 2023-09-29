СГК может заключить новую концессию в Новосибирске

В Новосибирске создана рабочая группа для определения условий нового концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципалитета, на иных условиях, чем предложено ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Постановление об этом размещено в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».
Согласно документу, рабочей группе предстоит до 6 октября 2023 провести переговоры с ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания») в форме совместных совещаний, в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования.
По результатам переговоров теплосетевая компания должна до 13 октября представить в мэрию на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с внесенными изменениями.
— В случае несогласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями подготовить проект постановления мэрии о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, — говорится в документе.
В феврале 2023 года мэрия Новосибирска заключила концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией ООО «НТСК» на 4,9 млрд рублей. Оно рассчитано на 10 лет. По соглашению, концессионер приобретает права владения и пользования муниципальным имуществом на период концессии для производства и передачи тепловой энергии.
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Фото: freepik.com, fanjianhua
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