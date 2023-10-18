Россельхознадзор выявил захламление и зарастание сельхозземель в Новосибирской области

Инспекторы Россельхознадзора проверили проверки сельскохозяйственных организаций, привлекающих к труду иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Оценка соблюдения требований в области федерального государственного земельного надзора проводилась в Искитимском, Колыванском и Новосибирском районах.

— По результатам восьми выездных обследований выявлено повсеместное недобросовестное отношение, выразившееся в нарушении обязательных требований российского законодательства в области охраны земель, — констатировали в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что на совокупной площади 375 га зафиксировано 13 правонарушений, из которых 8 связаны с зарастанием, 3 – с захламлением плодородного слоя почвы отходами производства и потребления, твердыми коммунальными отходами, а в 2 случаях плодородный слой почвы и вовсе был перекрыт углем.

Отмечается, что материалы дел по выявленным восьми фактам нарушения законодательства направлены в прокуратуру Новосибирской области для принятия мер прокурорского реагирования.

— В отношении трех землепользователей объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, еще по 2 правонарушениям в адрес правообладателей земельных участков направлены соответствующие запросы, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области ликвидировано 9 свалок на площади 6,2 га.