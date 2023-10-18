За информацию о туалетных вандалах попечители ВУЗа Новосибирска заплатят 10 тысяч рублей

Случаи туалетного вандализма не дают покоя попечительскому совету образовательного учреждения. Безалаберные учащиеся ломают кабинки, засоряют унитазы и прибавляют работы сотрудникам клининга. Хулиганам решили объявить войну. Но попечители экономического ВУЗа подошли к решению проблемы, как и положено, с коммерческой точки зрения.

― Для пресечения подобных случаев университет будет отчислять и предъявлять в судебном порядке претензии тем студентам, которые окажутся непосредственно причастными к указанным проступкам. Для этого Попечительский совет университета объявляет награду в размере до 10 000 рублей тому, кто представит достоверные сведения, которые позволят выявить студентов-нарушителей, ― сообщается на страничке университета в социальных сетях.

Осведомителям предлагают направлять информацию по электронной почте. Им обещают полную конфиденциальность. Если сведения о вандале подтвердятся, то информатору переведут деньги от попечителей на банковскую карту.