Документы по достройке подстанции Академическая до сих пор не готовы

Документация для завершения строительства подстанции «Академическая» наконец разработана и сейчас находится на согласовании в экспертизе. Об этом на заседании комитета по бюджету регионального парламента сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

— Там много сложностей. Объект непростой. Он не только плоскостной, но и имеет кучу оборудования, которое закреплено на фундаментах. Кроме того, в составе этой подстанции много объектов капстроительства. Поэтому сейчас в ручном режиме отрабатываем заключение экспертизы. Думаю, что получим его до конца октября, — отметил Колмаков.

По его словам, торги по выбору подрядчика для завершения строительства объекта регион планирует провести до конца 2023 года. В 2024-м победитель выйдет на объект.

— Деньги уже перенесены, частично сформатированы так, чтобы в следующем году мы могли продолжить ее достройку, — добавил Колмаков.

— По подстанции «Академическая» законом на 2023 год предусмотрены расходы в размере 210 млн рублей. Высока вероятность, что средства останутся невостребованными ввиду поздних сроков окончания проектирования, — сообщал на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента в сентябре аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Василий Круковский.

Напомним, о том, что подстанция «Академическая» не будет достроена в 2023 году, стало известно после проверки Контрольно-счетной палаты Новосибирской области.

Напомним, что подстанция «Академическая-2» («Новая Академическая»), построенная в новосибирском Академгородке в 2012 году, не была введена в эксплуатацию из-за многолетних споров между региональными властями и Сибирским отделением РАН о принадлежности земли. Строительство объекта началось в 2007 году в рамках создания Технопарка Академгородка. С 2010 года работы проводились за счет средств регионального бюджета и оценивались в 330 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что затягивание сроков сдачи «Академической» не позволило компании «Оксиал» приступить к расширению производства на территории Академгородка. Летом 2023 года стало известно, что компания передумала реализовывать этот проект в Новосибирске.