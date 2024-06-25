«Россети Новосибирск» активно участвуют в реализации региональной программы строительства льготного жилья

Ещё 7 домов для расселения сирот будут обеспечены электроэнергией от сетей компании. На этот раз — в поселке с символичным названием «Энергетик», который расположен на территории райцентра Куйбышев.

Первая очередь жилья для детей-сирот из трёх 9-квартирных домов построена, к концу года планируется ввод в эксплуатацию второй очереди жилищного комплекса. Для электроснабжения социального жилья энергетики уже проложили порядка 1,5 км кабельных линий электропередачи, а также обеспечили каждый дом вводными силовыми кабелями и распределительными устройствами. Для подключения следующих домов до конца года будут построены еще 650 м кабельных и 125 м воздушных линий, а также новая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ. В целом компания выдаст около 350 кВт мощности для подключения льготного жилья.

Общий объем инвестиций «Россети Новосибирск», направленных на технологическое присоединение домов для расселения сирот в поселке Энергетик, превысит 7,3 млн рублей, 2 из них уже вложены компанией в строительство электросетей.

Только в этом году сетевая организация обеспечила возможность подключения уже более 20 домов для льготной категории граждан. Новосибирские энергетики убеждены, что электроснабжение проектов социальной направленности, а также модернизация и реконструкции оборудования для питания действующих подобных объектов — это вклад в реализацию государственных программ и, прежде всего, в повышение уровня жизни населения региона.