Подземный газопровод демонтировали в Новосибирске по решению суда

Под контролем приставов должник демонтировал подземный газопровод во дворе на улице Воскресной в Новосибирске.
— В отдел по Кировскому району поступил исполнительный документ об обязании юридического лица устранить нарушения прав собственника земельного участка, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Ранее стало известно, что на дворовой территории был установлен подземный газопровод, который заходил на участок взыскателя, тем самым нарушал его право.
— Судебный пристав-исполнитель ознакомила управляющую компанию с требованием суда, а также предупредила о наступлении уголовной ответственности, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Досудебные переговоры с управляющей компанией не увенчались успехом. Тогда организация обратилась в суд, и Фемида оказалась на стороне истца.
Демонтаж начался с отключения трубопровода, а затем были начаты земляные работы по демонтажу. Судебный пристав зафиксировала факт исполнения судебного решения и завершила исполнительное производство, так как требования, указанные в документе, были выполнены.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске житель частного дома захватил территорию возле новостройки на Рябиновой.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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