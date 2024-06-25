Кошку Люсю спасли из тюрьмы

Бедное животное несколько дней, было в шоке, пряталось, отказывалось есть и пить. Работники колонии пытались подкармливать кошку, но забрать домой ее никто не мог.

Кошечку, оказывается, привезла женщина, навещавшая мужа. Привезла и оставила: «Вот вам Люся, ей меньше годика, пусть живет здесь». Взамен забрала из колонии маленького котенка.

Вот так легко и просто человек распорядился жизнью животного…

Благо, мир не без добрых людей. Историю Люси увидели зооволонтеры и немедленно отреагировали. Сейчас кошка находится на временной передержке. Ее откармливают, обработали от паразитов, поставили все необходимые прививки, в ближайшее время ожидается стерилизация.

Люся — молодая девчонка, ей нет еще и года. Очень ласковая, ручная и невероятно хорошенькая. Лоток и когтеточку знает отлично. А еще она любит поговорить, так что будущему хозяину скучно с Люсей не будет. Осталось только найти новый дом, где никогда не бросят и не предадут!

Звоните, приезжайте знакомиться +7 (913) 912-48-92.

Люся очень нуждается в доме и своем человеке!