В Новосибирске закрылся ресторан паназиатской кухни

Сразу после новогодних праздников на Карла Маркса, 47 закрылся ресторан паназиатской кухни «Азинапази». Номер телефона, по которому ранее можно было забронировать столик, находится вне зоны доступа, а в справочнике 2ГИС филиал числится удаленным: «возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает».

Напомним, «Азинапази» открылся на месте кофейни Organic Coffee в середине мая прошлого года и изначально заявил о себе, как о новой сети заведений общепита. Уютный, довольно камерный зал, с яркими элементами декора и небольшими столиками на ресторан походил едва ли, скорее — на кафе быстрого питания. На горячее здесь подавали фо бо, рамен и том ям в нескольких вариациях, удон с морепродуктами и овощами в сливочном соусе, рис с хрустящим цыпленком и яйцом. А средний чек в заведении составлял 600 рублей.

Проект «Азинапази» принадлежит бизнесмену Олегу Сапухину, который, по информации Rusprofile, также является совладельцем семи организаций, таких как производитель полуфабрикатов «Сибирский гурман» и компания «Ресторатор франчайзинг групп», развивающая сеть «Перчини».

Интересно, что буквально в 100 метрах от закрытого сегодня «Азипанази» работает азиатский бар NO SPICY PLEASE, открывшийся в феврале прошлого года. Очевидно, что все это время заведения конкурировали между собой.

Ранее редакция сообщала о том, что по новосибирской франшизе открывается ресторан в Барнауле.