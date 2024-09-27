«Россети Новосибирск» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации

Ей стала компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), с 1 января 2025 года предприятие будет осуществлять функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии, эксплуатировать бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и, по решению регионального штаба по надежности, устранять масштабные аварии на сетях прочих электросетевых компаний.

Понятие СТСО было введено в рамках поправок к закону «Об электроэнергетике» и отдельным законодательным актам, которые вступили в силу 1 сентября 2024 года. Данный статус был присвоен «Россети Новосибирск» на основе результатов оценки соответствия критериям, утвержденным законодательством. В их числе протяженность принадлежащих сетевой организации линий электропередачи на территории региона и обеспечение готовности электросетевого комплекса к отопительному сезону за последние пять лет.

Статус системообразующей территориальной сетевой организации позволит компании эффективно проводить единую техническую и эксплуатационную политику, синхронизировать внедрение отраслевых технологий и оборудования в Новосибирской области. Кроме того, более высокими темпами продолжится консолидация электрических сетей региона, в том числе муниципальных объектов и бесхозяйных электроустановок. Только за 1 полугодие 2024 года «Россети Новосибирск» приняли в управление около 300 объектов электросетевого хозяйства, из них в собственность энергетиков перешло 4 подстанции общей мощностью 3,91 МВА и 4390 м линий электропередачи.

Помимо этого, предусмотрено участие представителей СТСО в рассмотрении проектов инвестпрограмм других электросетевых компаний, находящихся с ней в одном регионе, и при обсуждении предложений по тарифам на услуги по передаче электроэнергии. Глобально изменение законодательства также позволит сформировать условия для создания и введения цифровых информационных моделей, внедрить интеллектуальные системы управления и автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети и генерации из диспетчерских центров.