«Россети Новосибирск» реконструировали важную кабельную линию в левобережье Новосибирска

Данный участок электросетей участвует в электроснабжении не только делового центра левобережья и многочисленных жилых кварталов на ул. Немировича-Данченко, но и ряд социально значимых объектов, среди которых Федеральный центр нейрохирургии Минздрава РФ.

В рамках реконструкции энергетики заменили порядка 1,5 км кабеля и выполнили технические мероприятия в распределительном пункте. Это позволило увеличить пропуск электрической мощности и повысить надежность электроснабжения Кировского района Новосибирска. Общая сумма инвестиций в данный проект составила порядка 7 млн рублей.

Это один из десятков инвестпроектов, реализуемых компанией на территории Новосибирской области и направленных на повышение качества и надежности электроснабжения региона. Только за 1 полугодие «Россети Новосибирск» ввели в эксплуатацию 156 км ЛЭП и десятки подстанций суммарной мощностью 65 МВА.