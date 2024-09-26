В Новосибирске прошло мероприятие для акционеров ВТБ

Более 100 акционеров банка присутствовали на семинаре, который прошел в Новосибирске, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Участникам встречи рассказали о главных событиях, касающихся деятельности банка, ключевых стратегических задачах, финансовых целях, включая прогнозы по прибыли. Кроме того, эксперты поделились актуальными инвестиционными идеями.

Владимир Хоткин, руководитель Службы по работе с акционерами ВТБ отметил, такие встречи дают возможность акционерам напрямую общаться с топ-менеджерами банка.

Другой важной и эффективной формой взаимодействия с миноритариями, по его словам, является Консультационный совет акционеров ВТБ, в работе которого может участвовать каждый акционер банка.

— В следующим году пройдут выборы уже Пятого созыва КСА, и мы приглашаем всех акционеров принять в них участие, — добавил эксперт.

Новосибирская область находится на 12 месте по числу акционеров ВТБ среди регионов России. Примерно половина инвесторов в возрасте от 35 до 50 лет. Размер среднего пакета — 1,7 млн штук на 1 июня (340 штук после консолидации).

На семинаре вице-президент ВТБ Леонид Вакеев сообщил участникам о финансовых результатах банка за первое полугодие, прогнозных показателях на текущий год и задачах развития в рамках стратегии банка на 2024-2026 годы. Наряду с этим, замначальника управления координации и стратегического мониторинга банка Владислав Никитин определил цели розничного бизнеса на горизонте стратегии и продемонстрировал обновленную программу спецпредложений для акционеров банка. Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин поделился информацией о реализации стратегии банка в регионе и текущих результатах работы регионального подразделения.