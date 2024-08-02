«Россети Новосибирск» выявили хищение электроэнергии почти на 600 млн рублей

По результатам проверок энергетики оформили на нарушителей почти 300 актов, которыми зафиксирован объем энерговоровства свыше 75 млн кВт*ч на общую сумму около 600 млн рублей. Это почти в 3 раза превышает уровень прошлого года.

Такая динамика достигается благодаря широкому спектру мер, принимаемых в компании по пресечению незаконного потребления электроэнергии. Наряду с регулярными рейдами высокую эффективность демонстрируют современные технологии, в том числе «умные» счетчики, устанавливаемые в рамках исполнения 522 ФЗ. За 6 месяцев текущего года энергетики смонтировали 11 740 таких устройств. Интеллектуальные приборы учета не просто устанавливаются вне домовладений потребителей, что позволяет снизить вероятность несанкционированного воздействия с целью хищения энергоресурса, но и дополнительно имеют функцию ограничения потребления сверх разрешенной мощности, что снижает ненормативную нагрузку и минимизирует откровенное энерговоровство. Все эти автоматизированные решения позволяют определить на территории региона зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования.

При этом в борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. «Россети Новосибирск» ведут системную работу в этом направлении, поддерживая тесное взаимодействие с правоохранительными органами – за первое полугодие 2024 года отработано 115 инцидентов.

В результате, эффект от реализованного комплекса мероприятий за отчетный период превысил 29 млн кВт*ч. Этот результат важен не только для энергетиков, ведь пресечение фактов незаконного потребления позволяет уменьшить нагрузку на электрические сети до нормального уровня, тем самым обеспечить стабильные параметры качества электроэнергии и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Поэтому в борьбе с энерговоровством особенно ценной становится помощь сознательных граждан, которые к тому же могут получить вознаграждение за сообщение о подобных нарушениях. Сделать это очень просто – позвонить по телефону доверия 8 (383) 289-41-00 или заполнить форму в разделе «Сообщить о хищении» на сайте компании.