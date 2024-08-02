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«Россети Новосибирск» выявили хищение электроэнергии почти на 600 млн рублей

  • 02/08/2024, 09:30
В рамках работы по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии сотрудники «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») проверили и сняли контрольные показания приборов учета более чем у 156 тысяч потребителей Новосибирской области за первое полугодие 2024 года.

«Россети Новосибирск» выявили хищение электроэнергии почти на 600 млн рублейПо результатам проверок энергетики оформили на нарушителей почти 300 актов, которыми зафиксирован объем энерговоровства свыше 75 млн кВт*ч на общую сумму около 600 млн рублей. Это почти в 3 раза превышает уровень прошлого года.

Такая динамика достигается благодаря широкому спектру мер, принимаемых в компании по пресечению незаконного потребления электроэнергии. Наряду с регулярными рейдами высокую эффективность демонстрируют современные технологии, в том числе «умные» счетчики, устанавливаемые в рамках исполнения 522 ФЗ. За 6 месяцев текущего года энергетики смонтировали 11 740 таких устройств. Интеллектуальные приборы учета не просто устанавливаются вне домовладений потребителей, что позволяет снизить вероятность несанкционированного воздействия с целью хищения энергоресурса, но и дополнительно имеют функцию ограничения потребления сверх разрешенной мощности, что снижает ненормативную нагрузку и минимизирует откровенное энерговоровство. Все эти автоматизированные решения позволяют определить на территории региона зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования.

При этом в борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. «Россети Новосибирск» ведут системную работу в этом направлении, поддерживая тесное взаимодействие с правоохранительными органами – за первое полугодие 2024 года отработано 115 инцидентов.

В результате, эффект от реализованного комплекса мероприятий за отчетный период превысил 29 млн кВт*ч. Этот результат важен не только для энергетиков, ведь пресечение фактов незаконного потребления позволяет уменьшить нагрузку на электрические сети до нормального уровня, тем самым обеспечить стабильные параметры качества электроэнергии и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Поэтому в борьбе с энерговоровством особенно ценной становится помощь сознательных граждан, которые к тому же могут получить вознаграждение за сообщение о подобных нарушениях. Сделать это очень просто – позвонить по телефону доверия 8 (383) 289-41-00 или заполнить форму в разделе «Сообщить о хищении» на сайте компании.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика АО «РЭС»


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