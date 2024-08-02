«Дети боятся»: новосибирцы пожаловались на отрубленные головы, оставленные мигрантами

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска просят проверить кафе на дачных участках, откуда мигранты регулярно приносят к жилым домам останки животных.

По словам автора поста, «жральни» иностранцев располагаются в СНТ «Восход» и «Рассвет», а также в частном секторе на улице Тульской.

За помощью новосибирцы обратились к городским властям, правоохранителям, в Роспотребнадзор и прокуратуру.

— Просим проверить, на каком основании на землях ИЖС и СНТ располагаются коммерческие заведения? Где именно закупается мясо, как утилизируются останки? Найти поставщиков данного мяса. Их искать долго не нужно, скотобойню имеются на Малыгина и частный сектор на Тульской, Суходольной, Кудряшевской. Мы требуем найти и наказать кишлачников, которые ежедневно оставляют в наших мусорных баках останки КРС, — заявили новосибирцы.

Люди возмущены тем, что, несмотря на многочисленные рейды в микрорайон, снос киосков и закрытие точек общепита, иностранцы продолжают беспредел. Они отмечают, что много лет ведут борьбу за чистоту на Хилокском жилмассиве, уют и безопасную жизнь, но мигранты наглеют все больше день ото дня. На жалобы об брошенных останках животных, по их словам, никто не реагирует и мер не принимают.

— Почему мы должны травиться трупным ядом ежедневно только потому, что забугорная кишлата не знает, как, или не хочет утилизировать останки должным образом?! Почему мы должны наблюдать на мусорных площадках жуткие картины отрубленных голов?

Ладно взрослые, мы привыкли к выходкам ценных специалистов. Но дети по настоящему пугаются этого зрелища, — возмущаются сибиряки.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска обнаружили горы останков животных на берегу озера на Юго-Западном жилмассиве. В нескольких метрах от воды неизвестные выбросили центнеры отходов после разделки бараньих туш: головы, внутренности, шкуры и кишки. Неприятные кадры, опубликованные в интернете, вызвали бурю возмущений новосибирцев — в жуткой свалке они обвинили мигрантов и назвали это биотерактом.