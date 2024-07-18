«Россети Новосибирск» завершают реконструкцию электросетей в селе Гусиный Брод

На сегодняшний день специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») уже вынесли линию электропередачи 10 кВ с территории жилой застройки для обеспечения безопасности населения. А для повышения качества и надежности электроснабжения местных жителей обновили около 1250 м воздушных ЛЭП. При строительстве новых ЛЭП поставили железобетонные опоры и смонтировали изолированный провод, а также установили секционные разъединители.

Одним из сложных этапов реконструкции стала замена первой опоры перехода кабельной части линии на воздушную в месте прохождения через реку Издревая. Этот участок отличается труднодоступностью — болотистая местность между железной дорогой и рекой, где необходимо применение спецтехники.

В июле энергетики установят трансформаторную подстанцию, которая заберет на себя часть нагрузки с действующих энергообъектов села. До конца лета специалисты проведут демонтажные и пусконаладочные работы, и уже с началом осени местные жители и другие потребители электроэнергии заметят существенное улучшение её качества.

Общий объем инвестиций «Россети Новосибирск» в реконструкцию электросетей Гусиного Брода достиг 4,7 млн рублей. Но это далеко не единственный инвестпроект компании, направленный на повышение надежности и качества электроснабжения текущих потребителей, а также на обеспечение возможности подключения к электросетям новых. В течение 2024 года на территории Новосибирской области энергетики планируют ввести в эксплуатацию более 450 км ЛЭП и 270 МВА мощности.