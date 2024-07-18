Подростков стали чаще брать на работу в Новосибирской области

Работодатели Новосибирской области стали чаще просматривать резюме, которые разместили несовершеннолетние соискатели.

— Просмотры работодателями резюме кандидатов 14-17 лет выросли по отношению к прошлому году на 21%, — рассказали в сервисе по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

Эксперты уверены, что интерес работодателей вызван кадровым дефицитом, поэтому они «используют максимум инструментов».

Количество резюме юных соискателей также растет. За месяц подростки разместили резюме на 73% больше по сравнению с прошлым месяцем. По сравнению с прошлым годом рост составил 31%.

Чаще всего молодые люди хотят работать официантами и баристами, упаковщиками/комплектовщиками, продавцами, администраторами, а также курьерами. Кроме того, подростки проявляют интерес к работе в качестве аниматоров (количество резюме увеличилось в 1,9 раза), грузчиков и уборщиков (в 1,7 раза), а также разнорабочих (рост в 1,5 раза).

В своих резюме подростки Новосибирской области указывают, что хотели бы получать в среднем 37,8 тысяч рублей. Это на 27% больше по сравнению с прошлым годом. в целом по России средние зарплатные ожидания молодых кандидатов увеличились на 22% и составили 35,8 тыс.рублей.

Напомним, начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова говорила, что в этом году на предприятиях Новосибирской области планируют трудоустроить 6,8 тысячи подростков (на 2023 год план составлял 5,8 тысячи человек). О готовности организовать временные рабочие места для подростков заявляли ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса области.

По Трудовому кодексу РФ, подростки могут заключать трудовые договоры с согласия одного из родителей. Рабочее время для лиц до 16 лет ограничено 24 часами в неделю, а для лиц от 16 до 18 лет — 35 часами. Продолжительность ежедневной смены устанавливается в зависимости от возраста.

Ранее редакция сообщала, что более 1,5 тысячи подростков ищут работу на лето в Новосибирске. Вакансий для подростков 14-18 лет в регионе почти в три раза меньше.