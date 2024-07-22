Рекламодателям

«Россети» обеспечат мощностью Федеральный детский реабилитационный центр, строящийся под Новосибирском

  • 22/07/2024, 09:00
Для электроснабжения медицинского комплекса мирового уровня, который создается по поручению Президента России, энергетики «Россети Новосибирск» установят пять комплектных трансформаторных подстанций и проложат более 8 км линий электропередачи 10 кВ.

«Россети» обеспечат мощностью Федеральный детский реабилитационный центр, строящийся под НовосибирскомОбъект будет запитан от подстанции 110 кВ «Морозово». Мощность присоединения составляет 4,2 МВт. Этого достаточно для электроснабжения центра даже с учетом применения высокотехнологичного оборудования.

Комплекс будет включать 15 строений общей площадью 68 тыс. кв. м. В том числе это стационар на 300 мест для реабилитации ребят с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов чувств. Планируется использовать как инновационные методы восстановления (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажерами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажерах и в специальных бассейнах).

Со стороны Группы «Россети» работы, необходимые для электроснабжения Федерального детского реабилитационного центра, будут завершены уже в этом году после выполнения застройщиком комплекса подготовительных мероприятий.

Это не первый масштабный проект для новосибирских энергетиков. На территории присутствия компания «Россети Новосибирск» участвует в реализации сразу нескольких объектов федерального значения, обеспечивая для каждого из них оптимальную и надежную схему электроснабжения.

Фото предоставлено «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

36

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России

Николай Морев: Растущий спрос стимулирует инвестиции

В первом квартале 2024 года объем инвестиций в Новосибирской области превысил показатель того же периода прошлого года в 1,5 раза.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На каких специалистов в Новосибирской области сейчас самый высокий спрос, рассказали эксперты
22/07/24 11:01
Бизнес
Ветерану труда отказали в компенсации за газификацию под Новосибирском
22/07/24 11:00
Общество Право&Порядок
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском
22/07/24 10:30
Происшествия
Новосибирцы проголосовали против ограждений вдоль дорог
22/07/24 10:02
Город Общество
Авиакомпанию Red Wings наказали после 19-часовой задержки рейса в Новосибирске
22/07/24 9:30
Право&Порядок
«На Хилокскую пришел закон!»: общественники устроили облаву мигрантам в Новосибирске
21/07/24 18:00
Общество
Спасатели рекомендуют новосибирцам не купаться в грозу
21/07/24 17:24
Общество
Асфальт на семи улицах отремонтировали к приезду Мишустина в Академгородке
21/07/24 16:30
Общество
Цыганка с детьми угнала железного коня в подъезде дома в Новосибирске
21/07/24 15:30
Происшествия
Подозреваемого в домогательствах к детям арестовали со второго раза в Новосибирске
21/07/24 14:44
Право&Порядок
В Новосибирске девушка упала с 13 этажа, отряхнулась и пошла дальше
21/07/24 14:30
Происшествия
Пассажиры S7 не могут улететь в Сочи из-за сбоя в системе
21/07/24 14:20
Происшествия
Семья с двумя детьми перевернулась на Шевроле в Новосибирске
21/07/24 13:30
Происшествия
Жители Новосибирска увидели смерч в районе Обского водохранилища
21/07/24 12:47
Общество
Змеи приползли к дачникам в Тогучинском районе
21/07/24 12:30
Общество
«Я закодировался»: многодетный отец лишился 4 детей под Новосибирском и хочет их вернуть
21/07/24 11:30
Общество
Мигрант на BMW, протаранивший 7 машин в Новосибирске, стал фигурантом уголовного дела
21/07/24 10:24
Право&Порядок
Огромные пробки сковали трассы в Новосибирской области
20/07/24 18:06
Город Общество
Избрана мера пресечения обвиняемым в похищении человека в Новосибирске
20/07/24 16:40
Право&Порядок
До конца года Новосибирская область получит 40 новых школьных автобусов
20/07/24 15:44
Власть Общество
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество

Новости компаний

«Россети» обеспечат мощностью Федеральный детский реабилитационный центр, строящийся под Новосибирском
22/07/24 9:00
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в круглом столе о безопасности в интернете
19/07/24 9:00
«Россети Новосибирск» завершают реконструкцию электросетей в селе Гусиный Брод
18/07/24 11:21
Почти 2000 сибиряков получат специальность с помощью образовательного кредита от Сбера
18/07/24 10:15
Агентство НКР подтвердило рейтинг Банка Уралсиб A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного»
18/07/24 9:00
Сибиряки положили на вклады в Сбере 686 млрд рублей за первую половину 2024 года
17/07/24 11:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска