«На Хилокскую пришел закон!»: общественники устроили облаву мигрантам в Новосибирске

Силовики и все ответственные службы крепко взялись за наведение порядка в одном из самых проблемных районов Новосибирска, где отмечается засилие мигрантов. Несколько последних месяцев новости этого жилмассива не сходят со страниц местных СМИ. Практически ежедневно в микрорайоне закрывают и сносят нелегальные торговые точки, мигрантов принудительно увозят в военкоматы или депортируют.

Но снос киосков и кафе до конца не решил проблему. Жители злополучной улицы говорят, что иностранцы приноровились торговать вдоль дорог на свих автомобилях. Открыл багажник, вывалил товар и снова деньги в кармане. Этот факт уже пытались пресечь надзорные ведомства. Фрукты и овощи изымали вместе с автомобилями.

Усилия правоохранителей активно поддерживают и сибиряки. Они начали устраивать самостоятельные рейды и фиксировать нарушителей. Наглые мигранты начали боятся местных и сбегают при их появлении.

― Жральни снесли, а дух кишлатины так и витает на Хилокской 8/1. Так и не желают покидать эту, уже муниципальную, землю. Девчонки общественницы тоже сдаваться не собираются. На помощь позвали парней из Русской Общины. Теперь нелегальную торговлю на регулярной основе будем гонять вместе! Мы презираем кишлачников. Дело не в вашей нации, религии или цвете кожи, дело только в их наглом поведении! Или мы вас перевоспитаем или отправим на родину! Никто Вам больше не позволит на Хилокской гадить. Никто не позволит торговать гнильем! Никто не даст разворачивать бурную деятельность. На Хилокскую пришёл Закон! Есть у нас в подписчиках кто-нибудь с МЖК? Учитесь, как надо, ― написали новосибирцы в группе ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Стоит отметить, что в Новосибирске есть еще несколько районов, где над местным населением преобладают иностранцы. Проблемы там типичные: нелегальные торговые точки, незарегистрированный бизнес, вызывающее поведение мигрантов.

Следственный комитет, полиция и прокуратура активно взялись за выявление преступлений в среде мигрантов в регионе. Но это не уменьшает поток приезжих в Новосибирскую область.