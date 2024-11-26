«Россети» подключат к сетям жилой комплекс, расположенный на берегу Обского моря

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») обеспечила инфраструктурой подключение к электросетям нового жилого комплекса «Черемушки», который возводится на берегу Обского моря – водохранилища Новосибирской ГЭС. Согласованная мощность составляет 1,4 МВт.

Для поставки электроэнергии четырем 25-этажным зданиям был проложен кабельный маршрут 10 кВ длиной около 500 метров. В планах комплекса — 950 квартир с общей площадью свыше 46,7 тыс. кв. м.

Новосибирск располагается на четвертой позиции по количеству введенного жилья в стране, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. В среднем за год компания заключает около 100 договоров на технологическое подключение объектов жилого строительства. За последнее время средняя мощность по договору увеличилась примерно на 30%, что связано с ростом заявок на подключение целых районов вместо отдельных объектов.