Фальшивые купюры нашли в нескольких магазинах Новосибирска

Сотрудники сразу двух магазинов Новосибирска столкнулись с фальшивыми купюрами. Оба прецедента зарегистрированы 25 ноября.
Первый — в магазине Октябрьского района.Там покупатель был уверен, что ему на сдачу дали фальшивые две тысячи рублей. Но сотрудники супермаркета говорили обратное: выданные ими купюры светились по номерам в журнале, а вот денег сибиряка в записях не было. Бойцы ГБР посоветовали мужчине пойти в полицию и написать заявление. Что новосибирец и сделал, уехав с фальшивкой.
Второй магазин, где обнаружили фальшивки, был в Дзержинском районе. Покупатель, не совсем трезвый, решил рассчитаться за водку и виски фальшивкой. Он подал кассиру поддельную двухтысячную банкноту. Из-за этого был вызван экипаж АБ «Гвардии».
По словам клиента, купюру получил на сдачу при покупке товара на барахолке.
— Задержанный и изъятая у него фальшивка были переданы гвардейцами в отдел полиции «Октябрьский», — говорится в сообщении АБ «Гвардии».
Специалисты напоминают, что при обнаружении фальшивой купюры не надо спешить с ней расстаться, а нужно сразу же обратиться к правоохранителям.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области зафиксировали сбыт фальшивых 5-тысячных купюр.
Источник фото: Freepik / Автор — ededchechine
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