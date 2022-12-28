«Россети Сибирь» хотят заменить импортные процессоры для энергосистем на отечественные

ПАО «Россети Сибирь» намерено выделить 141,5 млн. рублей на определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), следует из материалов на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит провести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу с целью определить возможность замены импортных микропроцессорных устройств РЗА с функциями контролера присоединения (КП) 6-35 Кв микропроцессорами с функциями КП, разработанных на базе отечественной электронной компонентной базы.

Речь идет как о микропроцессорных устройствах РЗА, так и об устройствах автоматизированных систем управления технологическим процессом. Данные устройства применяются в работе различных энергетических систем.

Заявки на аукцион принимаются до 11 января, итоги планируется подвести 27 февраля.

ПАО «Россети Сибирь» (ранее — ПАО «МРСК Сибири») создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Ранее редакция сообщала о том, что четверть мощности Новосибирской ГЭС умещается в «батарейке», созданной в Институте ядерной физики.