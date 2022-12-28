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В новом году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам

  • 28/12/2022, 11:41
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В новом году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам
Ранее проводились только эксперименты и пилотные проекты.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев сообщил, что в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам, передают «Известия».

По словам Уфимцева, ранее союз много раз предлагал запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, но до настоящего времени проводились лишь эксперименты и пилотные проекты.

— В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам, — заявил Евгений Уфимцев.

Напомним, что с 1 октября в стране изменились правила ОСАГО, согласно которым страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автолюбителя. Кроме того, по новым правилам владелец полиса ОСАГО в ходе продажи личного автомобиля обязан уведомить об этом страховую компанию в письменном виде. Следует отметить, что раньше это было правом, а не обязанностью россиян.

Ранее редакция рассказывала, как распознать фальшивый ОСАГО.

Фото: pexels.com — JÉSHOOTS

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : штрафы ОСАГО камеры видеонаблюдения автолюбители


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