«Россети» создали новую инфраструктуру для электроснабжения крупнейшего производителя цемента в Новосибирской области

Введенная площадка оснащена двумя силовыми трансформаторами, закрытым распределительным устройством 6 кВ, современными системами релейной защиты и автоматизации технологических процессов. Специалисты «Россети Новосибирск» завершили основные работы в прошлом году. Сейчас цементное предприятие выполнило переустройство собственной инфраструктуры, что позволило реализовать технологическое присоединение действующих производств.

Итоги реализации совместного проекта подвели 20 июня в рамках выездной встречи на площадке завода.

Во время осмотра новых энергообъектов генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов подчеркнул:

«Благодаря этой подстанции нам удалось почти в 3 раза увеличить запас мощности для Искитима. Это позволило с одной стороны обеспечить растущие потребности градообразующего предприятия, а с другой стороны — высвободить мощности на действующей подстанции 110 кВ «Искитимская» и, тем самым, повысить качество и надежность электроснабжения жителей Искитима и предприятий малого бизнеса».

Со своей стороны, управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун отметил: «Реализация данного проекта позволила повысить надежность и безопасность электроснабжения предприятия, улучшить качество передаваемой электроэнергии. Удалось значительно уменьшить эксплуатационные затраты и улучшить условия труда занятого в этой сфере персонала. Позитивные изменения произойдут и в ситуации с электроснабжением всего города».