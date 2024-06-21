Памятки для мигрантов подготовила администрация Ленинского района Новосибирска

Администрация Ленинского района города опубликовала четыре памятки для иностранных граждан – мигрантов в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма». Они подготовлены на языках жителей Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
В памятке указаны основные правила законного пребывания на территории России, а также рекомендации какие места в городе можно посетить и куда обращаться в случае возникновения проблем. В памятке уточняется как встать на миграционный учет, кто должен получать патент на работу и как это сделать, а также ответственность за нарушения законодательства РФ. Особенно подчеркиваются меры ответственности за административные нарушения экстремистской направленности. Иностранных граждан также предупреждают, что за совершение преступлений террористического характера в РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет.
Напомним, в Новосибирске происходит довольно много резонансных правонарушений с участием мигрантов и их детей. Нередко их берет на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о карте конфликтов в Новосибирской агломерации.
Фото freepik, автор: rawpixel-com.
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