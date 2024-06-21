Памятки для мигрантов подготовила администрация Ленинского района Новосибирска

Администрация Ленинского района города опубликовала четыре памятки для иностранных граждан – мигрантов в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма». Они подготовлены на языках жителей Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

В памятке указаны основные правила законного пребывания на территории России, а также рекомендации какие места в городе можно посетить и куда обращаться в случае возникновения проблем. В памятке уточняется как встать на миграционный учет, кто должен получать патент на работу и как это сделать, а также ответственность за нарушения законодательства РФ. Особенно подчеркиваются меры ответственности за административные нарушения экстремистской направленности. Иностранных граждан также предупреждают, что за совершение преступлений террористического характера в РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет.

Главное правило поведения на улице — не доставлять неудобства и неприятности окружающим.

Не оборачиваться и не оглядываться вслед проходящим людям, не комментировать их внешность.

Не привлекать внимание окружающих слишком громким разговором по телефону и друг с другом.

Не обращаться к малознакомому человека на «Ты».

Запрещено курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, а за разбрасывание мусора предусмотрена административная ответственность.

Также в памятке подчеркиваются, что каждый иностранный гражданин, находящийся в РФ, должен соблюдать и уважать законы, обычаи и традиции страны пребывания, нормы поведения в общественном транспорте. Причем мигрантам рекомендуют ознакомиться с ними еще до приезда в Россию:

Авторы памятки рекомендуют иностранным гражданам не замыкаться в кругу близких и коллег-мигрантов, больше общаться с местным населением, не воспринимать враждебно чужие традиции, даже если они непонятны.

Напомним, в Новосибирске происходит довольно много резонансных правонарушений с участием мигрантов и их детей. Нередко их берет на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о карте конфликтов в Новосибирской агломерации.