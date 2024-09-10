России и Китаю предложили создать единый рынок по торговле углеродными единицами

Единый рынок по торговле углеродными единицами могут создать Россия и КНР. С этим предложением в ходе форума «Зеленый диалог: Россия и Китай за устойчивое будущее», который прошел сегодня в Иркутске, выступил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов предложил.

Он пояснил, что повестка, которая в рамках Парижского соглашения по климату в основном диктовалась развитыми странами, несёт ряд очень сложных противоречий:

В повестке сделан упор на антропогенные факторы эмиссии,

Недостаточно внимания уделяется естественным природным факторам сокращения эмиссии и поглощения парниковых газов.

Не выполняются обязательства развитых стран в отношении развивающихся по финансированию климатических проектов.

— С финансированием «зеленого перехода» существуют большие проблемы. До сих пор не создан задекларированный Парижским соглашением единый рынок углеродных единиц, который мог бы кратно усилить потенциал как проектов по технологическому сокращению выбросов CO2, так и природных проектов, имеющих не меньший потенциал, — отметил Борис Титов. — Более того, климатическая повестка оборачивается экономическими барьерами: ЕС ввел односторонний механизм платы за углерод (трансграничный углеродный налог), фактически диктуя правила и создавая преимущества для экономик Европы.

По его словам, сейчас более актуальным становится тезис о необходимости преобразования климатической повестки и обеспечению «справедливого перехода» к климатической нейтральности. Китай уже работает в этом направлении и стал мировым лидером в объёмах климатических проектов. Рынок зеленого финансирования в КНР составляет более 4 трлн долларов: кредитование, облигации, фонды прямых инвестиций, управление частным капиталом.

— Особый интерес для России представляет добровольный рынок углеродных единиц, перезапущенный в Китае в 2024 году и предусматривающий возможность финансирования проектов по поглощению CO2. В качестве примера для всех можно привести китайский проект возрождения лесов. За 1978-2020 годы площадь лесов в Китае увеличилась с 115 млн до 220 млн гектаров, — отметил Титов. — В России тоже создан реестр углеродных единиц, есть своя система таксономии, сертификации, валидации, верификации зеленых проектов, создана система и уже идет торговля углеродными единицами. При этом с 1990 годом наша страна существенно сократила выбросы парниковых газов и обладает огромными ресурсами по их поглощению.

По словам Бориса Титова Россия крайне заинтересована в обсуждении интеграции наших рынков углерода, а затем совместных действиях для создания единого рынка углеродных единиц, единой системы финансирования зелёных проектов. Он также предложил на форуме создать совет по устойчивому развитию в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

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