Санкт-Петербургская биржа готова продавать продукцию новосибирского карбонового полигона

Глава Новосибирской области и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 8 сентября в Москве обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2019 году. Направления этой работы включают развитие на территории области биржевых торгов ключевыми товарами, внедрение соответствующих цифровых технологий, формирование прозрачных ценовых индикаторов. Кроме того, стороны обсудили совместную работу в сфере ограничения выбросов парниковых газов и перспективы развития торгов новым инструментом — углеродными единицами, сообщила пресс-служба правительства региона.

— Мы ожидаем масштабный рост торговли продукцией ЛПК со вступлением в силу изменений в Лесной кодекс. Опыт по использованию биржевых механизмов, аккумулированный Биржей, может быть использован и для организации торговли углеродными единицами, — заявил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Министерству науки и инновационной политики региона вместе с НГУ включить в состав рабочей группы по карбоновому полигону представителей Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Напомним, на VIII Международном форуме технологического развития «Технопром-2021» обсуждался вопрос создания в Новосибирской области комплексных решений по секвестрированию углерода. Один из первых карбоновых полигонов будет создан в Новосибирске. Координатором проекта выступает НГУ. В рамках «Технопрома» в университете был открыт климатический центр для развития карбоновых ферм. Власти выделили 20 тысяч га земли для размещения на ней карбоновых ферм. В общей сложности для этих целей в регионе могут выделить 100 тысяч га. В рамках пилотного проекта области необходимо протестировать всю цепочку работы карбонового полигона: организация карбоновой пилотной фермы, разработка всех научных составляющих для мониторинга, нормативной базы, определение экономической эффективности полигона.

Согласно ФЗ РФ от 2 июля 2021 года №296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» углеродная единица — это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа. Климатический проект должен быть направлен на сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов или увеличение поглощения парниковых газов.