«Я ждала, когда он меня добьет»: серийный садист четверо суток избивал и насиловал свою жертву в Новосибирске

Жительница Новосибирска рассказала на федеральном канале о жестоких избиениях и издевательствах своего бывшего мужчины. Садист до сих пор находится на свободе, несмотря на судебные разбирательства.

Со своим мучителем Надежда Давыдова познакомилась на сайте знакомств. По словам девушки, все начиналось как в сказке: ухаживания, цветы, подарки. Конфетно-букетный период в паре длился 3-4 месяца.

— Еще во время ухаживаний появились тревожные звоночки: Никита постоянно спрашивал где я и с кем, требовал отправлять ему фотоотчет. Если я не отвечала на его сообщения больше минуты, он нервничал. Я это принимала за проявление заботы. Но, как оказалось, обманывала сама себя, — вспоминает девушка. Из принца в монстра

Спустя время заботливый принц Никита Маршалюк превратился в жестокого монстра. Традиционно раз в месяц Надежду стали «украшать» синяки и ссадины.

Впервые под горячую руку бойфренда сибирячка попала когда имела неосторожность залезть в его телефон и обнаружить переписку с другой девушкой. Это вывело мужчину из равновесия — в ярости он набросился на подругу, схватил за волосы и ударил ее головой о спинку кровати. У Нади пошла кровь, а наутро под глазами появились синяки.

— Агрессия у него была часто, но первое время удавалось решить все мирным путем. Он кричал, швырял предметы, бил меня по голове, но лицо не трогал, видимо, боялся, что останутся синяки. Потом клялся, что такого больше не повторится. Не смотря на побои, унижения и оскорбления, я любила этого человека и надеялась, что в один прекрасный момент, он поймет меня, — вздыхает девушка.

Шло время, но мужчина не менялся. Отношения в паре становились более напряженными и жесткими. Они то расставались, то вновь сходились.

— Много раз он приезжал со мной поговорить, но ничем хорошим это не заканчивалось. Однажды даже вывез меня в лес, я очень испугалась, что свои угрозы он исполнит, — рассказывает Надя.

В августе 2021 года после очередного расставания девушка переехала от любовника на съемную квартиру. С собой она забрала лишь свою собаку. Никита написал ей в соцсетях, что хотел бы встретиться и отдать оставшиеся вещи. Надежда согласилась. Поздним вечером 12 августа Маршалюк приехал к ней и поднялся в квартиру. Разговор происходил в мирном ключе до того момента, пока девушке не позвонил ее муж.

— Мы давно с ним уже не жили вместе, но официально находились в браке, — пояснила Надежда.

Звонок мужа спровоцировал у любовника вспышку агрессии — под руку ему попалась керамическая кружка, которая в следующую секунду прилетела в голову Нади. Следующей тужа же прилетела электрическая плитка. На шум и крики прибежала соседка — женщина требовала тишины, в противном случае грозилась вызвать полицию. Никите удалось уговорить женщину не делать этого, он пообещал, что больше не побеспокоют ее.

По словам Давыдовой, как только за соседкой закрылась дверь, агрессор схватил попавшийся под руку веник и прутьями ткнул Наде в глаз. От боли девушка буквально стекла по стене. Кровь сочилась из глаза, а из груди вырывались немые мольбы.

— Увидев, я вся в крови, пол и обои тоже, он схватил меня за волосы и начал бить головой о стену. Я кричала, просила остановиться. Он схватил меня за руку, взял ключи от квартиры и собаку и повел меня к лифту, — вспоминает начало кошмара сибирячка. Западня

Свою жертву Маршалюк посадил в машину и привез к себе в квартиру. Уже была глубокая ночь, вокруг ни души. Кричать и звать на помощь не имело никакого смысла. Девушка боялась, что этим она еще больше взбесит садиста.

Дом, в котором находится квартира Никиты, на тот момент только был сдан, и жильцов там была единицы. Затащив девушку в свое жилище, Маршалюк продолжил экзекуции. Его не останавливал окровавленный вид возлюбленной, которая уже еле держалась на ногах. Хватая все, что попадается под руку, Маршалюк пускал в ход.

— Утюгом он бил меня по рукам и ногам, а деревянным табуретом по голове нанес не менее 10 ударов. В прихожей стояла лопата — ей он тоже меня ударил, — вспоминает пострадавшая.

Избиения продолжались четверо суток. Иногда садист давал своей жертву передышку — в эти короткие часы девушка готовила ему еду и ублажала в постели. По словам Давыдовой, она не оказывала сопротивление, когда Маршалюк ее насиловал, чтобы не разозлить его и не получить новую порцию тумаков.

— Все четверо суток мы почти не спали: он то избивал меня, то насиловал. При этом повторял: «Смотри, до чего ты меня довела!». На мои крики и мольбы никто из соседей не пришел и не вызвал полицию. Хотя я слышала, как люди подходили к дверям, постоят и уходят. Они просто стучали по батарее и все , — описывает события тех суток сибирячка.

Квартиру предусмотрительный мужчина запер изнутри, а ключи держал при себе, как и телефон своей жертвы. Поэтому у нее не было возможности подать знак своим близким и позвать их на помощь. Но однажды девушке почти удалось вырваться из страшной западни. Воспользовавшись тем, что Маршанюк был в туалете, а ключи беспечно оставил на тумбочке, Давыдова открыла дверь квартиры и попыталась сбежать. Однако была поймана мучителем на полпути. Он схватил ее за волосы и затащил обратно.

— Он схватил нож и обрезал мне клок волос. Потом этим же ножом ударил мне в бедро. Говорил, мол, что я его хочу перед соседями опозорить. Перемотал мне рану на ноге какой-то тряпкой, чтобы я кровью не истекла. Глаз, из которого продолжала идти кровь, он заклеил пластырем. Вызвать скорую отказался: «Хочешь, чтобы меня посадили?», — рассказывает пострадавшая. Ждала конца

После ножевого ранения Надежда поняла, что никто ее не спасет. Обессиленная, истекающая кровью, она едва передвигалась. Девушка легла на пол, свернулась калачиком и стала ждать конца.

— Я была уверена, что он меня добьет. И даже ждала этого. Сил терпеть побои и насилие у меня уже не было, — вспоминает она.

Однако в какой-то момент садист потерял интерес к своей жертве — он отправил девушку в машину за сигаретами.

— Я поняла, что это мой единственный шанс. Попросила у него свой телефон, пояснив, что обратно уже не в силах буду подняться. Он мне его дал, там был 1 процент заряда. Из последних сил я спустилась, оставила ключи на крыше машины и изо всех сил, которые только у меня оставались, я побежала к жд путям, — вспоминает Надя.

Пробежав через лесополосу, она увидела большой ров. Зная, что Маршалюк пойдет на ее поиски, сибирячка спряталась в яме. Переждав минут 40, она продолжила свой путь. По счастливому совпадению недалеко от этого места живет ее сестра, поэтому девушка решила окольными путями бежать к ней.

— Когда сестра меня увидела, она была в шоке. На мне не было живого места: одежда вся в крови, лицо — один сплошной синяк, заклеенный глаз и замотанная нога, обрезанные волосы. Сестра тут же вызвала скорую и полицию, — говорит девушка.

Врачи диагностировали у Надежды сотрясение мозга, резаную рану бедра, перелом медиальной стенки глазной орбиты со смещением отломков и многочисленные ушибы.

Почти месяц Надежда Давыдова провела в больнице, после чего еще полтора месяца вынуждена была уйти на больничный.

По факту ее похищения было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде.

Обоюдное согласие

Не смотря на судебные разбирательства, Маршалюк находится на свободе. Он отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению и говорит, что никогда не поднимал руку на Надежду. Мол четверо суток возлюбленная находилась в его квартире по собственной воле, а секс у них был по обоюдному согласию.

— Был небольшой конфликт вот с веником. Мы повздорили, я кинул в нее веник, он случайно попал ей в глаз. Я очень за это переживал. Нож я в нее не втыкал. Мы разговаривали с ней, в это время я держал нож в руках. Она подскочила, но я вовремя успел убрать этот нож, однако, краем бедра она все же зацепила кончик ножа. Травмы у нее могли появиться откуда угодно. Потому что Надежда убежала куда-то в лес, заперев меня в квартире. Может там где-то упала и поранилась. Я ее никогда не похищал, не удерживал и не насиловал — все происходило по обоюдному согласию. Сам попросил сходить в машину за сигаретами. Уходила от меня она вполне в нормальном состоянии, — рассказал свою версию произошедшего 30-летний Никита Маршалюк.

По его словам, он навещал любовницу в больнице, приносил продукты и лекарства. После того, как Надежду выписали, пара прожила вместе еще более года. У них родилась дочь, но мужчина сомневается, что он ее отец.

— Любовь у нас была, она говорила, что любит. Ругались периодически, как и все пары. Она неоднократно признавалась в своих изменах. Даже писала записки, которые я сохранил. Потом в очередной раз она ушла от меня. Я поставил точку и настоял на экспертизе ДНК. Видимо, она этого не выдержала. Я сомневался, что ребенок мой, потому что она постоянно бегала то ко мне, то от меня. 2-3дня нет дома, потом опять возвращается. После роддома она прожила со мной неделю, а потом за ней пришли ее родители, и она ушла. Я навещал ее и ребенка, приносил детское питание, — пояснил Маршалюк.

Мать мужчины не верит, что сын способен на такие зверства и считает, что со стороны Давыдовой это месть. При этом женщина отмечает, что у Никиты взрывной характер: может накричать и нахамить на эмоциях, но ударить женщину он себе не позволит.

Другие жертвы садиста

Однако в студии программы появились еще две жертвы новосибирского садиста. Всех троих бывших возлюбленных Маршалюка объединяет одна схема — красивые ухаживания, внезапное сбрасывание маски доброго и заботливого парня и побои. Одна из женщин, Екатерина, ушла от него сразу после того, как он поднял на нее руку. С тех пор прошло десять лет, но события новогодней ночи, когда ее избили, врезались в память навсегда.

Другой девушке, Татьяне, повезло меньше — отношения с Никитой привели к перелому позвоночника, систематическим головным болям и падению зрения. Сбежала от тирана Таня после того, как он избил ее, заподозрив во флирте с врачом, который осматривал девушку после очередного побоища.

В «наследство» от Маршалюка девушке осталась мучительные боли в спине и постоянно снижающееся зрение.

Причастность к избиениям и травмам своих бывших пассий кухонный боец также отрицает.

Все три жертвы изверга надеются, что он не избежит наказания и получит по заслугам. Хотя потерянное здоровье и нормальное психологическое состояние им уже никто не вернет.

После выхода эфира программы, в которой герои рассказали свои версии случившегося и высказали свои позиции, выяснилось, что правоохранительными органами дана правовая оценка не всем обстоятельствам произошедшего. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Новосибирской области представить доклад о результатах расследования этого уголовного дела, а также по озвученным в эфире доводам.