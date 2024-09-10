В торговом центре в Новосибирске обнаружено «взрывное устройство»

10 сентября 2024 года в торговом центре по ул. Мочищенсткое шоссе в Новосибирске был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» регионального управления Росгвардии. Проведена частичная эвакуация сотрудников и посетителей ТЦ, территория оцеплена.
— Обнаружили предмет с прикрепленными к нему с помощью изоленты проводами и элементами питания, — рассказали в ведомстве.
В ходе обследования, выяснилось, что подозрительное устройство оказалось муляжом без взрывоопасных веществ. Угрозы для окружающих нет.
Ранее редакция сообщала, что за ложное сообщение о бомбе в автобусе житель Бердска получил срок.
Фото предоставлено Росгвардией, автор- пресс-служба
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