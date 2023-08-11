Российская автоматическая станция впервые приземлится на Южном полюсе Луны

С космодрома Восточный стартовала автоматическая межпланетная станция «Луна-25». Об этом сообщили в Роскосмосе. Предыдущий советский космический аппарат — «Луна-24» — был отправлен к спутнику Земли в 1976 году.

Станция пять суток будет лететь на околополярную орбиту Луны, где проведет еще от трех до семи суток для выбора оптимального места посадки в районе Южного полюса. Далее формируется посадочная орбита с минимальной высотой 18 км.

Посадка аппарата на поверхность Луны ожидается 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский. Эта местность имеет сложный рельеф. Все ее советские предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.

Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение экзосферы в районе Южного полюса Луны. Причем, анализ реголита будет проводиться сразу на борту самого космического аппарата. Благодаря специальным спектрометрам будет изучен элементный, изотопный его состав. Экспедиция продлится один земной год.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в своем телеграм-канале, что три из четырех ступеней ракеты «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома «Восточный», чтобы вывести на окололунную орбиту автоматическую станцию «Луна-25», упали в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Ранее глава Верхнебуреинского района, где находится Шахтинский, Алексей Маслов говорил, что жителей поселка эвакуируют из-за падения ступеней ракеты.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и автоматическая станция «Луна-25» — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина (входят в Роскосмос). Это был 11-й пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе третий с космодрома Восточный. Для «Союза-2.1б» данный полет стал 65-м, для семейства «Фрегатов» — 117-м в истории.

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