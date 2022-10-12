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Российская компания зарегистрировала препарат для лечения внебольничной пневмонии

  • 12/10/2022, 16:20
лечение внебольничной пневмонии
Разработка инновационного антибиотика началась в 2014 году.

Группа компаний «Р-Фарм» завершила регистрацию препарата немоноксацин, который предназначен для терапии внебольничной пневмонии. Регистрация немоноксацина стала результатом большого совместного проекта «Р-Фарм» и компании-разработчика TaiGen BioTechnology (Китай), запущенного в 2014 году, пояснила пресс-служба ГК «Р-Фарм». В рамках проекта на территории Российской Федерации было организовано дополнительное многоцентровое, рандомизированное клиническое исследование третьей фазы (Для подтверждения безопасности и эффективности препарата в дозировке. — Ред.) при участии 342 человек и 26 центров. Его результаты легли в основу регистрационного досье препарата.

Немоноксацин представляет собой инновационный антибиотик — нефторированный хинолон. По результатам проводившихся в Китае клинических испытаний препарат продемонстрировал эффективное воздействие на резистентные к лекарственным препаратам штаммы бактерий (MRSA), в том числе на метициллин–резистентный золотистый стафилококк, хинолон-резистентный золотистый стафилококк и хинолон-резистентный пневмококк.

— Регистрация немоноксацина — пример уникального проекта, комплексного, со сложной схемой реализации. Вывод препарата на российский рынок внесет большой вклад в борьбу с антибиотикорезистентными штаммами жизнеугрожающих бактерий на территории нашей страны, — подчеркнул генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Как отмечает председатель совета директоров TaiGen Куо-Лунг Хуанг, антибиотикорезистентность — это «тихая пандемия», способная особенно остро проявить себя после 2050 года.

Группа компаний «Р-Фарм» — российский высокотехнологичный холдинг, специализирующийся на исследованиях, разработке, производстве и дистрибуции продукции для профилактики, диагностики и лечения различного рода заболеваний. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка препаратов и технологий, вывод на российский рынок лекарственных средств и медицинской техники, обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

 

Ранее редакция сообщала, что развитию болезни Альцгеймера в преклонном возрасте больше подвержены те, кто родились недоношенными. 

Фото с сайта «Р–Фарм»

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Рубрики :

Регионы: Россия Китай

Теги : разработка лекарств лечение внебольничной пневмонии инновационный антибиотик


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