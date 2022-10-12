Программу комплексного развития территорий в Новосибирске тормозит частный сектор

— Вся необходимая законодательная документация для реализации проектов по комплексному развитию территории в регионе уже принята: это 11 нормативно-правовых актов. В том числе закон, разрешающий включать объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в границы территории КРТ, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По его словам, в регионе определена 21 площадка под комплексное развитие территории — 126,9 га. Сейчас на ней находятся 108 тысяч кв. м жилого фонда, а в ходе реализации проектов предполагается построить 2,6 млн кв. м жилья.

— Три решения КРТ согласованы мэрией с Минстроем РФ. По одной торги проведены — улица Объединения. В них принял участие один претендент, поэтому цена не изменилась. Но там территория небольшая — 0,79 га, на которых расположен один многоквартирный дом, — пояснил Колмаков. — На этой неделе пройдет аукцион по улице Грибоедова — площадь 0,48 га, три многоквартирных аварийных дома, стартовая цена — 1,8 млн рублей. По улице Игарской (0,98 га) аукцион намечен на ноябрь. Сформирован проект по улицам Костычева и Степной — 1,5 га.

— Механизм рентабельности не устроил даже московские компании, которые хотели зайти на площадки КРТ в Новосибирске в 2021 году. Они посчитали, прослезились и дали обратный ход, — констатировал Колмаков. — Кроме того, федеральное законодательство не позволяет принимать в КРТ территории, занятые только ИЖС. Там обязательно должен быть многоквартирный дом, признанный аварийным. А в Новосибирске много площадок с ИЖС, которые интересны застройщикам. Например, на Восходе мы не можем осваивать территорию достойными темпами. Застройщики в частном порядке выкупают у граждан дома. Есть желание подзарабатывать на этой проблеме. Мы многократно обращались в Минстрой РФ, правительство РФ с предложением об изменении градостроительного кодекса РФ, чтобы была возможность развивать такие площадки. Но пока федеральное законодательство не поменялось. Давайте совместно с Заксобранием еще раз направим эту инициативу, так как это серьезный стопор для развития КРТ.

Депутаты поинтересовались, почему в регионе программа комплексного развития территории продвигается так медленно. Чиновник пояснил, что проблема — в низкой рентабельности проектов, а также отсутствии федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья за счет госкорпорации для тех объектов, которые признаны авариными после 1 января 2017 года.

— Много вопросов возникает у жителей, чьи дома попадают под комплексное развитие территории. Работа по КРТ на сегодняшний день не структурирована. Непонятны сроки реализации проектов КРТ, а несовершенство законодательства не позволяет застройщику планировать инвестиции, — перечислил Галитаров. — Необходимо отточить механизм КРТ, чтобы вопрос предоставления земельных участков по программе занимал не полгода-год, а меньшие сроки. Тем более что перечень площадок уже есть у вас в министерстве.

Депутат, директор ООО «Специализированный застройщик «Гранпарк» Никита Галитаров заявил, что в регионе достаточно своих инвесторов, которые хотят поучаствовать в комплексном развитии территории. Но для этого нужно решить еще ряд проблем, которые уже обозначились при попытке использовать механизмы КРТ.

В итоге на комитете было решено создать рабочую группу, где будут обсуждаться возникшие в ходе реализации механизма КРТ проблемы и варианты их решения. Напомним, ранее работу с 86-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий (КРТ) в Новосибирской области» курировал депутат Иван Сидоренко. Сейчас он находится под домашним арестом за мошенничество с землей.

Ранее редакция сообщала, что расселение ветхих домов по программе КРТ уже становится в Новосибирске причиной для конфликтов и митингов.