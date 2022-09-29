Развитию болезни Альцгеймера в преклонном возрасте больше подвержены те, кто родились недоношенными

Специалисты ФИЦ ИЦиГ СО РАН изучают причины и механизмы возникновения болезни Альцгеймера на линии крыс OXYS.

— Было обнаружено, что у них несколько снижен период беременности. Исследование на третий, десятый и двадцатый день после рождения показало, что уже в этом возрасте в коре мозга животных изменена работа генов, связанных с развитием болезни Альцгеймера. При этом мы наблюдаем у них задержку развития мозга в ранний постнатальный период, — отметила заведующая лабораторией молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН доктор биологических наук Наталия Гориславовна Колосова.

Эксперт предположила, что отклонение в процессе развития мозга, связанное с сокращением продолжительности беременности и малым весом при рождении, способно быть тем самым фактором развития болезни Альцгеймера у крыс, а возможно и у людей.

Эти данные вызывают особенную тревожность, если брать во внимание, что на сегодняшний день от 5 до 13 % детей в развитых странах рождаются раньше срока, в 37 недель.

По словам исследовательницы, траекторию развития болезни можно менять. Социальные условия, такие как бедность, плохое питание, стрессы, низкое качество медицины и образования, способствуют проявлению ускоренного старения и повышают шанс нейродегенеративного заболевания.

И если со всем этим еще можно бороться, то эффективных лекарств против болезни Альцгеймера пока нет и, судя по всему, в ближайшее время не будет.

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