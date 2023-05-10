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Сбер приглашает новосибирцев на субботник

  • 10/05/2023, 17:00
Для гостей мероприятия организаторы подготовили экологические активности, выступления артистов и мастер-классы – можно будет поучаствовать в «веселых стартах», послушать бардовские песни и собрать своими руками скворечник.

Сбер, банки, субботник, Николай ШиловНовосибирское отделение Сбера приглашает жителей города на субботник, который пройдет 13 мая с 11:00 на Центральном пляже Академгородка, неподалеку от станции электрички «Обское море».

Для гостей мероприятия организаторы подготовили экологические активности, выступления артистов и мастер-классы – можно будет поучаствовать в «веселых стартах», послушать бардовские песни и собрать своими руками скворечник. Участники объединяются в команды – можно приходить с коллегами или членами семьи – самые активные и результативные из них получат специальные призы. Баллы в зачет команды можно набрать за количество мусора, его сортировку и активное участие в конкурсах и мастер-классах.

Этот субботник – одно из ключевых мероприятий в ESG-повестке региона. В прошлом году Сибирский банк и РЖД заключили соглашение о проведении совместных мероприятий, в рамках которого волонтеры двух компаний в мае провели уборку в Заельцовском парке.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«С удовольствием приглашаю всех на субботник! Это отличное семейное мероприятие, на котором можно не только здорово провести время, но и сделать чище наш город. Сбер традиционно проводит и участвует в экологических акциях в Новосибирской области, ведь забота об экологии сегодня – одна из важнейших зон ответственности как компаний, так и каждого сотрудника».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : субботник Сбер Николай Шилов банки


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