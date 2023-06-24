Российские банки повысили курс обмена валют

Некоторые российские банки 24 июня подняли курсы обмена валют. По данным сайтов финансовых организаций, курс покупки доллара в некоторых из них превысил 90 рублей, евро —105 рублей. Официальный курс ЦБ на субботу составляет 84,08 рублей за доллар и 91,49 рублей за евро.

На фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вечером 23 июня индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии начал резко снижаться. По данным ТАСС, после 23:00 мск он терял уже 3,29%, тогда как торги завершил умеренным снижением на 0,74%. Больше 4% теряли бумаги «Яндекса», Fix Price, TCS Group, Ozon и En+ Group.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений обвинил Министерство обороны РФ в обстреле лагеря ЧВК. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Позже Минобороны распространило сообщение с выступлением заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина. Он призвал частную военную компанию «Вагнер» подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем.

Ранее редакция сообщала, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту заявлений Евгения Пригожина.