Путин: Все, кто сознательно встал на путь подготовки мятежа, понесут неминуемое наказание (видео)

— Это удар в спину нашей стране и народу. Именно такой удар был нанесен по России в 2017 году, когда страна вела Первую мировую войну, но ту победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением: разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий, трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, — отметил в своем обращении президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене стране и народу, толкают страну к анархии, поражению и капитуляции.

— Любая внутренняя смута смертельна для государственности и нации. Наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь подготовки мятежа, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы и другие госорганы получили необходимые приказы, — заявил Путин. — Тех, кого пытаются втянуть, призываю не совершать трагическую ошибку и прекратить участие в преступных действиях.

Напомним, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании. Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. Министерство обороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» и заявило, что их обманом втягивают в вооруженный мятеж. На данный момент, по сообщению Национального антитеррористического комитета, на территории Москвы, а также в Воронежской и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО), отменены массовые мероприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ возбудила в отношении Евгения Пригожина уголовное дело.