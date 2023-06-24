В Сибири пока только Томск отменил праздничные мероприятия

Сергей Цивилев, губернатор КуZбасса:

— КуZбасс — с Президентом! Наша сила — в нашем единстве! Любые распри и конфликты между нами недопустимы. Счастливая жизнь в свободной, сильной, независимой России для наших детей и будущих поколений — это то, за что мы сегодня боремся все вместе, всей страной. В этой борьбе важна роль каждого, вместе мы преодолеем любые сложности. В КуZбассе живут настоящие патриоты, которым не все равно. Вместе мы — сила. Обстановка в КуZбассе стабильная, все под контролем. Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

— Сегодня мы, вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего Президента. Владимир Владимирович Путин уже дал свою оценку попытке вооружённого мятежа. Силовые структуры нашей страны проводят всю необходимую работу. Сейчас нужно сохранять спокойствие, доверять только официальной информации из проверенных источников. Сила и могущество нашего государства — в единстве российского народа!

Сегодня в Новосибирске проходит День города. Как ранее поясняли редакции представители мэрии, праздничные мероприятия в городе отменять не планируется. День города в Новосибирске в этом году проходит два дня — 24 и 25 июня.

Владимир Мазур, губернатор Томской области:

— Вижу обращения по поводу происходящего в стране. В нашем регионе все службы контролируют обеспечение нормальной жизни. Призываю сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими привычными делами. Ваша безопасность обеспечивается в должной мере. Необходимые дополнительные меры мы в ближайшее время обсудим на оперштабе. Оценку действиям военных мятежников будут давать правоохранительные органы. Томская область с Президентом!

При этом мэрия Томска сообщила о том, что в городе сворачивается празднование Дня молодежи и отменены массовые мероприятия. Пока единственная из городов Сибири. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность горожан.

— Самое главное — это безопасность томичей и гостей Томска. Поэтому проведение массовых мероприятий на какое-то время приостановлено. Все службы города работают и будут работать в полном объёме, — прокомментировал и.о. мэра Михаил Ратнер.

Сергей Шелест, мэр Омска:

— Полностью согласен с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, что сейчас речь идёт о судьбе нашего народа и нашей страны. В этот исторический момент залог победы — это объединение всех патриотических сил, их консолидация вокруг главы государства и Верховного Главнокомандующего. Любая попытка поставить личные интересы выше интересов Родины — это прямая помощь врагу. Сейчас наша армия мужественно отражает наступление противника. Бойцы Вооружённых Сил проявляют чудеса героизма. С уважением отношусь к рядовым бойцам ЧВК «Вагнер». Уверен, они не дадут втянуть себя в нечистоплотные политические игры. Поднять оружие против своих — это тягчайшие преступление, которому нет и не будет оправдания. Владимир Владимирович Путин — наш лидер. Человек, который доказал, что никому не позволит говорить с нашей страной языком ультиматумов. Убеждён, что уже в ближайшее время порядок будет наведен. Омичи вместе с Президентом.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— Иркутская область — за Президента и с Президентом! Сегодня не время для распрей и разногласий. Об этом сегодня говорил и Президент страны Владимир Владимирович Путин. Любая внутренняя смута для нас — недопустима. А это значит — надо пресекать действия тех, кто встал на путь предательства, шантажа и террора жёстко и непримиримо. Полностью поддерживаю нашего лидера. В то время, когда страна делает всё, чтобы одолеть противника, руководствоваться только собственными интересами — значит идти против нашего народа. Это дискредитация российской армии и позиции государства. Это обесценивание подвигов ребят в боях за Артёмовск и Соледар. От себя хотел бы попросить жителей нашего региона — доверяйте только официальным, проверенным источникам информации. Не нужно сеять панику и раскачивать лодку. Сейчас как никогда наша сила — в единстве. Только вместе мы способны справиться с угрозами. Наша общая задача — сохранять спокойствие. А мы сделаем всё, чтобы обеспечить стабильность и безопасность. Ещё раз: Иркутская область — за Президента и с Президентом!

Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края:

— Мы, жители Красноярского края, являемся патриотами России и поддерживаем нашу законную власть, нашего Президента. Правоохранительные органы дадут соответствующую оценку попытке вооруженного мятежа в военное время. И примут все необходимые меры для его прекращения. Я призываю вас, уважаемые земляки, сохранять спокойствие и продолжать выполнять свои обязанности. Безопасность и порядок в нашем регионе мы обеспечим.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

— Совсем недавно наш президент Владимир Владимирович Путин выступил с заявлением по поводу происходящих событий. Отдал приказ о нейтрализации вооруженного мятежа. Алтай — с Путиным! И я, и — уверен — все земляки поддерживают главу нашего государства. В условиях специальной военной операции, когда все наши силы нацелены на одну общую победу, разжигание конфликтов внутри страны — недопустимо. На краевом уровне мы обеспечиваем безопасность каждого жителя региона. Сегодня уже провел оперативное совещание с силовым блоком по этому поводу — все наши земляки под надежной защитой. Алтай — земля сильных! Мы живем в сложное время, когда наша страна ведет серьезную борьбу за защиту своих национальных интересов, за свою независимость. Сейчас нет места для провокаций и предательств. Уверен, победа будет за нами!

Олег Хорохордин, губернатор Алтайского края:

— В своем сегодняшнем обращении Президент России Владимир Владимирович Путин высказал важнейшую мысль: «Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом». Комментарии излишни. Решения Верховного Главнокомандующего не подлежат обсуждению. Республика Алтай вместе с Россией, вместе с Президентом!

Отметим, что в России сегодня отмечается День молодежи. Часть регионов отменили праздничные мероприятия, либо перенесли их, из-за попытки мятежа, который инициировал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

На момент публикации материала массовые мероприятия отменены в Москве, Московской, Калужской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Липецкой областях, Республике Коми. Возможно, мероприятия будут отменены во Владимировской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. В тех регионах, которые проводят мероприятия, усилены меры безопасности.

Ранее редакция сообщала об обращении президента России Владимира Путина.